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Алина Гросу презентовала эротический клип на новую песню: видео

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Популярная исполнительница Алина Гросу продолжает удивлять поклонников пикантными работами. Звезда представила страстный клип на новую композицию "Арестован".

Известная певица Алина Гросу, которая выступает под псевдонимом GROSU, сегодня, 27 февраля, представила долгожданную видеоработу на трек "Арестован". Эротическое видео артистка опубликовала на своем ютуб-канале.

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В ролике Алина позирует вместе с российским актером Романом Полянским, который уже не раз принимал участие в ее проектах. На этот раз Роман также выступил как режиссер и продюсер клипа.

Знаю, как многим полюбился наш тандем с Ромой Полянским, мои работы с ним до сих пор остаются обсуждаемыми и желанными. Мы решили не останавливать наше сотрудничество,
– написала Гросу в публикации в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Сюжет клипа навеян историей о Бонни и Клайде. В нем показана детективная история о бандитских страстях со вкусом крови. Наиболее жарким является момент, когда пара не сдерживает своих эмоций и отдается страсти, занимаясь любовью в салоне ретроавтомобилей. Работа снята в черно-белых цветах.

На видео можно увидеть Алину в красном наряде и шляпе. Страсти ей также добавляет красная помада на губах.

Алина Гросу – Арестован: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Музыка Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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