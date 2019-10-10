Алина Гросу призналась, что едва не погибла во время съемок нового клипа: видео

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Аліна Гросу ледь не загинула під чаас зйомок кліпу
Аліна Гросу ледь не загинула під чаас зйомок кліпу / Instagram / @alina_grosu

Певица Алина Гросу ошеломила сеть откровенным признанием. Артистка заявила, что во время съемок клипа "Эхо" она чуть не утонула. Спас звезду ее муж Александр.

Читайте также: Премьера нового клипа Алины Гросу состоялась 10 октября на ее ютуб-канале. Артистка рассказала, что в ролике "Эхо" она хотела показать историю девушки, которая переживает разрыв с любимым. По замыслу режиссера, Алина Гросу находилась все время в воде, напевая слова лирического трека.

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Каждый из нас переживал разлуку, расставание, потери ... В такие моменты возникает непреодолимая потребность поделиться с кем-то о своих переживаниях. В этом ролике героиня клипа изливает душу своему другу - месяцу, который на тот момент оказался единственным, кто поддержал в трудную минуту,
- пояснила Алина Гросу замысел ролика.

Однако эффектный клип мог стал последней работой певицы. Во время съемок Алине Гросу пришлось работать в воде в течение 14 часов. Вследствие усталости Алина Гросу потеряла сознание и едва не утонула. Участники съемки решили, что это драматическая игра певицы, поэтому только ее муж бросился на спасение.

"В конце съемочного дня я была настолько обессилена, что едва не утонула, захлебнувшись водой. Погружение моего тела на дно все восприняли трюком и продолжали наблюдать, как я лежу и не подаю признаков жизни. Слава Богу, мой муж Саша почувствовал неладное и бросился спасать меня ", - поделилась Алина Гросу.

Смотрите новый клип Алины Гросу "Эхо": видео

Алина Гросу - не единственная артистка, которая едва не погибла во время съемочного процесса. Так, в сентябре 2019 Оля Цибульская рассказала, что чуть не упала с крыши во время фотосессии. Съемку для журнала "Натали" проводили на крыше "ЦУМа". После нескольких часов, проведенных под палящим солнцем, Оля Цибульская чуть не упала в обморок и не упала с крыши.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Музыка
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