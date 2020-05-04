Алина из "Холостяка-10" рассказала, как реагирует на критику девушек о ее детском поведении

Участница романтического шоу "Холостяк-10", которая покинула проект на прошлой неделе, получила больше всего критики от девушек за свое детское поведение. 24-летняя Алина призналась, что не воспринимает эти слова всерьез и чувствует себя значительно старше, ведь имеет богатый жизненный опыт.

В девятом выпуске "Холостяка-10" шоу покинула Алина, которая уже успела влюбиться в Макса Михайлюка. Девушка ответила на самые популярные вопросы зрителей в откровенном интервью, которое появилось на официальной инстаграм-странице проекта. Один из самых пикантных вопросов касался критики конкуренток относительно ее детского поведения. Однако Алина не согласна с многочисленными замечаниями в ее адрес.

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Алина была девушкой с безупречной репутацией в глазах Максима, однако другие участницы неоднократно подвергали ее критике. Все негативные комментарии касались прежде всего того, что юная конкурентка не готова к серьезным отношениям. Они считали, что Алине стоит повзрослеть, чтобы быть рядом с таким человеком, как Макс.

Однако сама же Алина реагирует на такую ​​критику спокойно и считает ее необоснованной. Девушка отмечает, что ни одна из других участников не стала для нее подругой и не сумела понять ее сущность. Она убеждена, что лучше нее говорят ее достижения и прямолинейность, а доказывать что-то она не собирается.

Они меня вообще не знают, поэтому судить, ребенок я или нет, они не могут. Я считаю, что человек может воспринимать только то, чем наполнен он сам. Иногда за этими серьезными лицами ничего не стоит и чувствую я себя на все 50, если честно. Ведь того опыта и мудрости у меня столько, что его можно было разделить между всеми девушками,

– сказала Алина.

Кроме того, экс-участница "Холостяка-10" призналась, что предыдущее участие в реалити-шоу "Х-фактор" никоим образом не способствовало ее более уверенной позиции на проекте. Несмотря на телевизионный опыт, Алине было сложно как морально, так и физически. В общем, девушка благодарна шоу за то, что смогла понять себя лучше и познакомилась с огромным количеством профессионалов, работающих за кадром.