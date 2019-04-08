Алина Паш записала кавер-версию песни "Крила": реакция Джамалы

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) решила поэкспериментировать с музыкой и создала кавер-версию на песню Джамалы "Крила". На это уже успела отреагировать победительница Евровидения-2016.

На своей странице в Instagram Джамала призналась, что ей было очень приятно услышать песню "Крила" в исполнении Алины Паш. Молодая и талантливая артистка по-особенному перепела хит, добавив к нему больше сексуальности. Это очень понравилось самой Джамале, которая не скрывала своего восторга от того, что ее творчество вдохновляет других.

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Вы даже представить не можете, как приятно слышать каверы на свои песни, обработки, различные версии... В такие моменты понимаю, что пишу не зря. Это находит отклик у слушателей и, более того, вызывает вдохновение у музыкантов, певцов. Радостно видеть, что моя музыка вдохновляет! Спасибо, Алина Паш, за эту версию! Получилось очень сексуально и нежно,

– рассказала Джамала.

Стоит отметить, что в оригинальной версии песня более ритмичная, а сама Джамала с легкостью воспроизводит верхние ноты. Однако кавер-версия песни "Крила" наполнена какой-то магией от Алины Паш, что отметили в сети.

Слушайте оригинальную версию песни "Крила" в исполнении Джамалы: видео

Кроме этого, певица радовалась от просмотра шоу "Голос страны-9". Участники проекта – Карина Арсентьева и Ксения Бахчалова – выполнили две композиции Джамалы. В конце сообщения победительница Евровидения-2016 призвала всех поклонников не стесняться и делиться с ней своими кавер-версиями на ее песни.