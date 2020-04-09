Алиса и Чеширский кот на улицах Одессы: оригинальное нарушения самоизоляции
На днях в центре Одессы прохожие заметили девушку в костюме героини книги "Алиса в стране чудес", которая выгуливала на поводке "Чеширского кота". Смешное видео быстро разлетелось по сети.
Многие люди ищут возможность нарушить карантин и выйти на прогулку. Для этого придумывают разные способы, самым популярным из которых является выгул домашних любимцев. А те, у кого их нет, прибегают к другим методам, что веселят окружающих.
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В центре Одессе во время карантина можно увидеть сказочных героев, которых выгуливают на поводке. Так, на днях на улице Канатной видели девушку в костюме Маши и "медведя" из известного мультфильма.
Теперь жители Одессы распространили ролик, на котором "Алиса" выгуливает "Чеширского кота". Очевидно, это аниматоры, у которых нет животных дома, но они очень стремились побывать на улице во время изоляции.
Добавим, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая заражения коронавирусом, из которых 57 летальных. Удалось выздороветь 45 пациентам. Людей призывают оставаться дома, ведь сейчас это самый надежный способ уберечься от инфицирования.
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