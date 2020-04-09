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Алиса и Чеширский кот на улицах Одессы: оригинальное нарушения самоизоляции

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Алиса и Чеширский кот / Фото из открытых источников

На днях в центре Одессы прохожие заметили девушку в костюме героини книги "Алиса в стране чудес", которая выгуливала на поводке "Чеширского кота". Смешное видео быстро разлетелось по сети.

Многие люди ищут возможность нарушить карантин и выйти на прогулку. Для этого придумывают разные способы, самым популярным из которых является выгул домашних любимцев. А те, у кого их нет, прибегают к другим методам, что веселят окружающих.

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В центре Одессе во время карантина можно увидеть сказочных героев, которых выгуливают на поводке. Так, на днях на улице Канатной видели девушку в костюме Маши и "медведя" из известного мультфильма.

Теперь жители Одессы распространили ролик, на котором "Алиса" выгуливает "Чеширского кота". Очевидно, это аниматоры, у которых нет животных дома, но они очень стремились побывать на улице во время изоляции.

Добавим, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая заражения коронавирусом, из которых 57 летальных. Удалось выздороветь 45 пациентам. Людей призывают оставаться дома, ведь сейчас это самый надежный способ уберечься от инфицирования.

Карантин
Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Одессы LifeStyle Новости культуры
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