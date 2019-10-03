Алисии Викандер – 31: самые известные фильмы с участием оскароносной актрисы

Шведская актриса Алисия Викандер в 31 год может похвастаться стремительной карьерой. Звезда уже сыграла в десятках кинолент, получивших немалый успех в мире.

Неудивительно, что Алисия Викандер получила признание и преуспела, ведь она с детства училась у матери актерскому делу. Уже в 13 лет звезда дебютировала на телеэкране и впоследствии вышла на сцену Гетеборгской оперы, где впервые сыграла роль в мюзикле. После окончания Королевской балетной школы в Швеции Алисия Викандер впервые снялась в фильме "Дождь", где сыграла роль танцовщицы.

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Впоследствии актрису стали приглашать в рейтинговые фильмы, которые и принесли ей всемирную славу. За талантливую игру Алисия Викандер получила престижную премию Оскар. В день рождения голливудской актрисы журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие фильмы были знаковыми в творчестве талантливой знаменитости.

"Расхитительница гробниц: Лара Крофт" (2018)

Последней киноработой Алисии Викандер является роль Лары Крофт в новой части приключенческого фильма. В боевике актриса эффектно предстала перед поклонниками, показав свою отличную физическую форму.

Смотрите трейлер к фильму "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" (видео):

"Девушка из Дании", (2000)

Самой успешной ролью актрисы было участие в фильме "Девушка из Дании", где она сыграла Гердер Вегенер. Реальная история о шведском художнике, который первым осмелился на смену пола, была драматичной и очень пронзительной. За гениальную игру Алисия получила премию "Оскар" и "SAG Awards".

Смотрите трейлер фильма "Девушка из Дании" (видео):

"Свет в океане" (2016)

Трогательная история супругов, которые не могут иметь детей и случайно находят младенца, покорила Венецианский кинофестиваль. Алисия Викандер, сыгравшая главную роль в киноленте, выглядела очень убедительно в кадре, – это отметили кинокритики в Италии.

Смотрите трейлер фильма "Свет в океане" (2016):

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"Ex Machina" (2016)

Не менее убедительно Алисия Викандер сыграла в научно-фантастическом фильме режиссера Алекса Гарленда. Актриса непревзойденно воссоздала образ первого в мире робота.

Смотрите трейлер к фильму "Ex Machina" (видео):

"Агенты А.Н.К.Л." (2015)

Алисия Викандер также сыграла главную роль в эффектном боевике Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.". Актриса с легкостью перевоплотилась в двойного агента и очаровала всех отличным чувством юмора и качественной игрой.

Смотрите трейлер к фильму "Агенты А.Н.К.Л." (видео):