Алла Костромичева раскрыла свои гонорары: сколько зарабатывает именитая модель

Успешная украинская модель достигла потрясающего успеха в мировой фэшн-индустрии и стала звездой на украинском телевидении. Алла Костромичева призналась, что такая популярность приносит ей огромные доходы. Так, ее появление на модном показе или в кадре стоит от полутора до двадцати тысяч долларов.

О своем состоянии Алла Костромичева рассказала в интервью для программы "Слава+", которая выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". Знаменитость подчеркнула, что для того, чтобы получать большой доход в модельном бизнесе, необходимо построить успешную карьеру и обрести свое имя среди тысяч конкуренток. Для одних уже первые контракты становятся по-настоящему прибыльными, а на бюджете других – сказываются лишь потерями.

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Так, Алла Костромичева за один модный показ зарабатывает от полутора до трех тысяч долларов – от 40 до 80 тысяч гривен, а появление ее лица в рекламной кампании бренда заказчикам стоит 20 тысяч долларов – более полумиллиона гривен.

В то же время знаменитость призналась, что модели, как и все предприниматели, уплачивают налоги и вынуждены часть заработанных средств делить с модельным агентством, с которым заключили контракт. Так, манекенщицам остается лишь около 40-30 процентов гонорара. Кроме того, за съемки для обложек глянцев модели не получают прибыль, ведь таким образом обогащают не собственный бюджет, а портфолио для будущей карьеры.

Алла Костромичева раскрыла суммы своих гонораров: смотрите видео онлайн