Ведущая проекта "Топ-модель по-украински", который выпускает Новый канал, Алла Костромичова – далеко не новичок в модельном бизнесе. Женщина профессионально занимается моделингом более десяти лет и, кажется, знает о нем все. Например, действительно ли большинство моделей – наркозависимые.

Поэтому супермодель решила рассказать, как в модельном бизнесе обстоят дела с наркотиками.

Интересно Алла Костромичова раскрыла свои гонорары: сколько зарабатывает знаменитая модель

Во-первых, не надо поддаваться стереотипам и судить об индустрии по фильму "Джиа" (биографическая драма о манекенщице Джие Мари Каранджи, которая была зависима от наркотиков и умерла от СПИДа в 26 лет, – LifeStyle 24). Во-вторых, люди переоценивают богемность этой профессии и доступность наркотиков,

– отметила Алла.

Сама Алла, кстати, наркотики не пробовала и не собирается. Даже алкоголь модель практически не употребляет.

"Не забывайте, что вредные привычки отражаются не только на внешности, но и на здоровье", – напомнила Костромичова.



Алла Костромичова рассказала, есть ли место наркотикам в модельном бизнесе / Пресс-служба Нового канала