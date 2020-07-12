Успешная телеведущая в ноябре прошлого года объявила об онкозаболевании и начала борьбу с болезнью. Алла Мазур уже вернулась к работе на телевидении и признается, что чувствует себя хорошо, а прогнозы врачей – обнадеживающие. В условиях пандемии она соблюдает все надлежащие меры безопасности – социальную дистанцию и носит защитную маску.

Телеведущая решилась обнародовать диагноз рак, чтобы стать примером для всех тех, кто уже начал лечение с онкозаболеванием или только узнал о подобной болезни. Для программы "Светская жизнь" Алла Мазур в очередной раз объяснила, почему следует реагировать на болезнь немедленно и как уберечься от рисков заражения коронавируса людям со слабым иммунитетом.

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Как Алла Мазур чувствует себя сейчас?

Несмотря на то, что операция и основная часть лечения Аллы Мазур уже позади, она продолжает реабилитацию и тщательно следит за своим здоровьем. Сейчас его состояние стабильно хорошое, а медики уверяют, что победа над раком уже близко.

Я сейчас, Слава Богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется положительно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе,

– поделилась Алла Мазур.

Ведущая призывает смело вступать в длительную, дорогую и сложную борьбу, ведь потеря времени только затягивает процесс выздоровления. Она также подчеркнула необходимость проверять свое здоровье, ведь опасная болезнь может протекать бессимптомно, как и у нее.



Алла Мазур и Екатерина Осадчая / Фото Instagram / @svitsketv

Как Алла Мазур оберегает себя во время карантина?

Алла Мазур призналась, что во время вспышки коронавируса она бережет себя так же, как советуют эксперты всем гражданам Украины – придерживается социальной дистанции и надевает защитную маску. Она старается избегать людных мест, а если есть срочная необходимость – не стесняется напоминать о соблюдении карантинных ограничений тем, кто пренебрегает мерами безопасности.

"Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но, к счастью, эту болезнь регулирует ум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но они наиболее эффективны – социальная дистанция и маска", – отметила Алла Мазур.