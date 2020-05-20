Алла Мазур рассказала о лечении онкоболезни: Силы восстанавливаются

Украинская телеведущая Алла Мазур еще с осени 2019 года борется с онкоболезнью. Во время пандемии коронавируса она решила обратиться к поклонникам и рассказать о своем самочувствии.

Соответствующее сообщение Алла Мазур разместила на фейсбук-странице. Телеведущая призналась, что успешно перенесла операцию и сейчас восстанавливает здоровье. Врачи дают хорошие прогнозы, поэтому Алла Мазур поблагодарила всех поклонников и коллег за поддержку в ходе лечения.

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Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу,

– отметила Алла Мазур.

В то же время телезвезда не упустила случая обратиться к своим поклонникам. Алла Мазур попросила во время пандемии каждого задуматься о своем здоровье, ведь ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Поэтому ведущая подчеркнула необходимость надевать медицинские маски в людных местах и заботиться не только о себе, но и о людях, которые, возможно, только побороли рак и имеют ослабленную иммунную систему.

"Мы все устали от карантина и закрытых помещений... Но маска, которую носим правильно и в нужном месте, и социальная дистанция, к которой нас призывают, – это не только наше личное дело. Для кого-то – это действительно вопрос жизни", – добавила она.

Что известно о болезни Аллы Мазур

12 ноября телеведущая "ТСН. Тиждень" объявила в фейсбуке, что имеет рак. Алла Мазур решила не вдаваться в детали, отметив, что обнаружила недуг вовремя. Звезда призвала всех проходить плановые осмотры у врача, потому что рак может проходить бессимптомно, как было у нее.

Сейчас Алла Мазур успешно прошла операцию и продолжает бороться с онкозаболеванием. Ведущая вернулась на работу, где ее поддержали все коллеги.

Интересно, что сначала Алла Мазур не хотела разглашать информацию о диагнозе. Однако впоследствии поняла, что ее история может стать примером для других, которые уже устали бороться. Кроме этого, ее случайное обнаружение смертоносного недуга также может вдохновить людей на ежегодную проверку здоровья.