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Алла Мазур рассказала о лечении онкоболезни: Силы восстанавливаются

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Алла Мазур рассказала об онкоболезни
Алла Мазур рассказала об онкоболезни / Facebook / @1plus1.AllaMazur

Украинская телеведущая Алла Мазур еще с осени 2019 года борется с онкоболезнью. Во время пандемии коронавируса она решила обратиться к поклонникам и рассказать о своем самочувствии.

Соответствующее сообщение Алла Мазур разместила на фейсбук-странице. Телеведущая призналась, что успешно перенесла операцию и сейчас восстанавливает здоровье. Врачи дают хорошие прогнозы, поэтому Алла Мазур поблагодарила всех поклонников и коллег за поддержку в ходе лечения.

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Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу,
– отметила Алла Мазур.

В то же время телезвезда не упустила случая обратиться к своим поклонникам. Алла Мазур попросила во время пандемии каждого задуматься о своем здоровье, ведь ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Поэтому ведущая подчеркнула необходимость надевать медицинские маски в людных местах и заботиться не только о себе, но и о людях, которые, возможно, только побороли рак и имеют ослабленную иммунную систему.

"Мы все устали от карантина и закрытых помещений... Но маска, которую носим правильно и в нужном месте, и социальная дистанция, к которой нас призывают, – это не только наше личное дело. Для кого-то –  это действительно вопрос жизни", – добавила она.

Что известно о болезни Аллы Мазур

12 ноября телеведущая "ТСН. Тиждень" объявила в фейсбуке, что имеет рак. Алла Мазур решила не вдаваться в детали, отметив, что обнаружила недуг вовремя. Звезда призвала всех проходить плановые осмотры у врача, потому что рак может проходить бессимптомно, как было у нее.

Сейчас Алла Мазур успешно прошла операцию и продолжает бороться с онкозаболеванием. Ведущая вернулась на работу, где ее поддержали все коллеги.

Интересно, что сначала Алла Мазур не хотела разглашать информацию о диагнозе. Однако впоследствии поняла, что ее история может стать примером для других, которые уже устали бороться. Кроме этого, ее случайное обнаружение смертоносного недуга также может вдохновить людей на ежегодную проверку здоровья.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Звездные болезни Алла Мазур Новости LifeStyle LifeStyle
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