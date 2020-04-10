Алла Костромичева отмечает пятую годовщину брака: история любви супермодели

В пятницу, 10 апреля, супермодель и ведущая реалити Нового канала "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева отмечает пятилетие брака с американским бизнесменом Джейсоном Капоне.

Несмотря на то, что сейчас супруги находятся на разных континентах (Алла сидит на карантине в Киеве, а Джейсон – в Нью-Йорке), мужчина нашел способ поздравить свою любимую с годовщиной. Он прислал жене роскошный букет тюльпанов. И пока супермодель наслаждается подарком, мы предлагаем вспомнить их историю любви.

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С Джейсоном Алла познакомилась в 2013 году благодаря общим друзьям – они случайно пересеклись на одном из ужинов. После двух лет романа модель поняла, что рядом с ней тот человек, с которым хочется прожить всю жизнь.

Меня покорили наши одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности в частности. Хоть они и немного старомодны, – улыбается ведущая Нового канала. – Джейсон очень умный и психологически сильный. С ним я чувствую себя, как за каменной стеной, а это очень важный фактор для крепких отношений.



Алла Костромичева и Джейсон Капоне празднуют 5-ю годовщину брака! / Пресс-служба Нового канала

На предложение руки и сердца супермодель не раздумывая ответила согласием.

"Мы гуляли по парку в Нью-Йорке, смотрели на Empire State Building. Он просто достал кольцо и спросил, согласна ли я стать его женой. Вокруг никого не было, только мы и вечерний город. Это просто идеально!" – вспомнила Костромичева.



5 лет назад 10 апреля Алла Костромичева вышла замуж за американца Джейсона Капоне / Пресс-служба Нового канала

10 апреля 2015 года Алла и Джейсон "по-тихому" расписались в Нью-Йорке, после чего модель несколько лет скрывала свой новый статус.

Мы пошли вдвоем в городскую ратушу и расписались. Не хотели сразу говорить об этом, потому что планировали устроить большую свадьбу. Но из-за работы Джейсона, моих постоянных съемок и того, что он хочет пригласить огромное количество гостей, мы никак не можем сыграть свадьбу,

– поделилась модель.

А уже в ноябре супруги стали родителями – у них родился первенец Сальваторе.

"У моего мужа тяжелая работа, поэтому я уделяю сыну гораздо больше времени, чем он. Малыш летает со мной в Украину на съемки "Топ-модели по-украински", – говорит модель. – Мы стараемся сделать все, чтобы Сал свободно владел двумя языками: я говорю с ним на русском, а муж – на английском".



Алла Костромичева с сыном Сальваторе / Пресс-служба Нового канала

"На одном ребенке Алла и Джейсон останавливаться не собираются – они планировали пополнение в семье на 2021 год, но жизнь внесла свои коррективы. "Я хотела забеременеть после съемок "Супер топ-модели по-украински", но эти планы перенеслись на потом, как и сами съемки. Думать о беременности в разгар пандемии коронавируса очень страшно", – считает Алла.



Алла Костромичева и ее сын-первенец / Пресс-служба Нового канала