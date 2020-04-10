Алла Костромичева планировала вторую беременность до коронавируса: Думать о родах страшно

Известная на весь мир украинская модель Алла Костромичева откровенно признается, что пандемия коронавируса существенно сказалась не только на ее карьере, но и на семейных планах. Звезда хотела второй раз стать мамой, однако в нынешних обстоятельствах опасается беременности.

Популярная украинская модель с мировым именем Алла Костромичова призналась, что стала заложницей обстоятельств во время вспышки коронавируса. Звезда, как и большинство сознательных украинцев, вынужденно самоизолировалась в условиях карантинного режима.

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Как известно, съемки реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински" отложили на год, а зрители смогут увидеть любимый проект только в 2021 году. Сама же Алла Костромичова для Нового канала рассказала, что после завершения съемок программы планировала родить второго ребенка. Теперь молодой мамочке придется отложить беременность.

Причиной такого радикального решения она называет не только изнурительную работу, которую сложно совмещать с материнством, но и пандемию коронавируса, которая ставит под угрозу не только жизнь и здоровье самой модели, но и ее будущего малыша.

Я хочу еще детей. Думала, что мы снимем Суперсезон "Топ-модели по-украински" и зачнем еще одного ребенка. Но эта идея перенеслась на потом, после съемок. И с этим непонятным вирусом думать о родах просто страшно. С ужасом представляю, как сейчас беременным,

– призналась Костромичева.

Напомним, что именно 10 апреля 2015 года Алла и американец Джейсон тайно заключили брак в Нью-Йорке, после чего супруги несколько лет скрывали свой новый статус. Сейчас они совместно воспитывают 4-летнего сына Сальваторе, который часто совершает вынужденные перелеты со звездной мамочкой. Модель из собственного опыта знает, как сложно совмещать беременность со съемками, ведь жизнь ее первенца зарождалась во время работы над шоу "Супермодель по-украински".