Алла Костромичева поразила стройной фигурой в Турции: фото

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Алла Костромичева / Instagram / @alla

Знаменитая украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева показала поклонникам в социальных сетях потрясающие снимки в курортном турецком городе Памуккале.

Памуккале популярен в Турции благодаря своим термальными источникам, которые находятся на террасах из белого известняка. В этом городе участницы проекта "Топ-модели по-украински" снимались для рекламы на 15-й неделе модельного телешоу.

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Алла Костромичева также стала звездой эффектной фотосессии в черном спортивном белье и поделилась впечатлением от уникального места.

"На Земле таких мест мало. Сначала оно создает впечатление о снеге, когда он на самом деле кипит горячим. Турецкий народ называет его "хлопковой горой", но это просто белая глина, образованная водой и ветром", – написала модель в подписи и с юмором добавила, что девушки позировали в шубах, когда она без.

Добавим, в последнем эпизоде украинское модельное шоу покинула Дарья Герасимчук. "К сожалению, на этой неделе проект покидает Дарья Герасимчук. Она устала, и это видно по ее работе. До этого Дарья была собранной и сообразительной. А в Турции она сдалась", – заявила Костромичева.

Алла Костромічова
​Алла Костромичева / Instagram / @alla

Алла Костромічова
Алла Костромичева / Instagram / @alla

Алла Костромічова
​Алла Костромичева с участницей "Топ-модель по-украински" / Instagram / @alla

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Автор: Надежда Биленко, Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости Турции Мода
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