Алла Костромичева снялась обнаженной для рекламы аромата Jean Paul Gaultier

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Алла Костромичева
Алла Костромичева / Instagram / @alla

Знаменитая украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичова приняла участие в обольстительной фотосессии для рекламной кампании аромата Jean Paul Gaultier.

Несколько недель назад представители марки представили первое лицо аромата, которым стала Ирина Шейк, а на днях Алла Костромичова опубликовала на странице в Instagram фото со своей рекламной съемки для бренда. Украинская звезда стала новым лицом парфюма от французского бренда Jean Paul Gaultier.

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Топ-модель предстала перед камерами в трех кардинально разных образах. На одном из снимков она была соблазнительной, обольстительной и сексуальной девушкой с обнаженным телом, которое прикрыла большой книгой, на втором – в сексапильном платье в бельевом стиле, засветив ноги, а на третьем – элегантная красавица в шелковой рубашке и юбке плиссе. Такие три различные образа еще раз подчеркнули универсальность нового аромата – он точно пригодится и будет к лицу каждой женщине.

Алла Костромічова
Топ-модель для кампании Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla

Аллам Костромічова
Алла Костромичова для французкого аромата / Instagram / @alla

Алла Костромічова
Алла Костромичова для Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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