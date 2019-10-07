Алла Костромичова показала сексуальное фото из Майами

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Алла Костромичова
Алла Костромичова / Instagram / @alla

Для известной модели не составляет труда позировать перед камерой в купальнике, даже если подготовиться к фотосессии не было времени. Ведь ее тело всегда должно быть в тонусе. Алла Костромичова в который раз отлично доказала этот факт.

Украинка Алла Костромичова, известна не только как модель, но и как ведущая популярного шоу "Топ-модель по-украински". Но, поскольку и та, и другая отрасли связаны между собой, она просто обязана показывать идеальный пример своим фанатам, демонстрируя идеальную фигуру. И она успешно делает это на своей странице в инстаграме.

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Несмотря на по-настоящему осенний октябрь, накануне Алла Костромичова опубликовала фото в купальном костюме из солнечного города Майами.

Когда ты с подругой оказываешься в Майами, на крыше, в бассейне, а она еще и снимает круто. Ну как тут можно спокойно лежать и загорать?
– написала под обольстительным фото Алла.

На снимке знаменитая украинка позирует в трендовом купальнике последнего сезона. Он состоит из однотонного бюстгальтера в виде кроп-топа и трусиков. Алла Костромичова отдала предпочтение черному цвету, ведь для загорелого стройного тела он подходит не хуже, чем белый.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

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Теги: LifeStyle Эротика
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