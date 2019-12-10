Алла Костромичова прокомментировала поездку в Каппадокию: роскошные фото

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Алла Костромичова / Instagram / @yemelin.art

Знаменитая украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичова вместе с участницами проекта полетела в Турцию, где посетила одно из самых красивых мест в мире – Каппадокию.

На своей странице в инстаграме Алла сообщила, что они со съемочной группой и участниками шоу были в Каппадокии три дня. По ее словам, "эту сказку можно наблюдать вечно".

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Также Костромичова снялась в эффектной фотосессии, где на фоне можно увидеть воздушные шары с турецким флагом. Для Аллы эта поездка стала воплощением мечты в течение последних 5 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

За эту поездку в моей голове очень много изменилось. Я согласна с высказыванием "сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек", с путешествиями тоже самое: сколько культур ты впитал – столько раз ты человек,
– отметила ведущая шоу "Топ-модель по-украински".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

А накануне супермодель посетила еще один популярный благодаря термальным источникам курортный город Памуккале. В интервью для журнала Cosmoolitan Алла призналась, что в реальности пейзажи вызвали противоречивые эмоции.

"Многие резервуары закрыты и не наполнены водой, поэтому картинка "ожидания – реальность" сыграла немного не в сторону ожиданий. Но мы все равно происходили по ступенькам озер, спустились вниз – это очень необычное ощущение: тактильно кажется, что все вокруг острое, а на самом деле, поскольку долгое время обмывалось водой, очень гладкое", – вспомнила Костромичова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Турции Мода
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