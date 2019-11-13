У Аллы Мазур диагностировали рак: реакция украинских звезд и коллег телеведущей

Вечером 12 ноября вся Украина была потрясена новостью: у знаменитой телеведущей Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. Звезда ТСН уже объявила, что начала борьбу с онкоболезнью, а сеть засыпали сообщения в поддержку украинки.

Что известно о болезни Аллы Мазур

На фейсбук-странице 54-летняя Алла Мазур заявила, что медики диагностировали у нее рак. Телеведущая и автор информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя" не вдавалась в детали, но призвала всех украинцев регулярно проходить обследования.

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"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, бессимптомны. И я – начинаю бороться", – призналась украинская телеведущая.

Сначала Алла Мазур не хотела рассказывать о своей болезни и закрылась в себе. Однако впоследствии поняла, что ее история может помочь и другим женщинам вовремя обратиться за помощью к врачам и выявить рак на ранних стадиях.

Благодарна себе, что таки нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию, выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту,

– написала телеведущая.

Как звезды отреагировали на недуг Аллы Мазур

После такой тревожной новости немало коллег и друзей Аллы Мазур в шоу-бизнесе публично отреагировали на ее признание. Одной из первых, кто написал под заметкой телеведущей, была Янина Соколова. Знаменитая журналистка также боролась с раком, поэтому как никто другой понимает, что переживает Алла Мазур.

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"Рак – дурак, боится сильных! Я это знаю точно. Боритесь, Алла, и не теряйте веры. Все получится, я знаю точно", – написала в комментариях Янина Соколова.

Муж коллеги Анны Мазур – политик Егор Соболев – лаконично написал: "Сил и удачи вам!"

Телеведущая Соломия Витвицкая тоже решила не стоять в стороне. Она написала в сети слова поддержки Алле Мазур: "Верю в победу Аллы Мазур! Очень жду пост с хорошими новостями! И точно знаю, что ваша поддержка и теплые слова помогут выздороветь".

Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких – добро победит плохие клетки! Верю,

– написала Лидия Таран.

Отреагировал на новость и телеведущий и актер Юрий Горбунов. В заметке он лаконично написал: "Аллочка! Все будет хорошо! Выздоравливайте!" Такие же слова поддержки направили и ведущие Святослав Гринчук, Маричка Падалко, жена Анатолия Анатолича Юла и другие. Кроме этого, к звездам "1+1" присоединились тысячи поклонников, которые засыпали страницу Аллы Мазур словами поддержки.