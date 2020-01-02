Алла Мазур поделилась праздничными кадрами с сыном: в каком наряде ведущая встретила Новый год

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с онкозаболеваниями, поделилась с поклонниками праздничными фото. Звезда показала, как с сыном украсила свою елку и в каком наряде встречала Новый год.

Соответствующие кадры появились на инстаграм странице телеведущей. Алла Мазур предстала перед камерой в белом костюме, украшенном пайетками. Телезвезда не скрывала: наряд выбрала по рекомендациям поклонников, которые советовали ей встретить год Крысы в ​​светлом образе.

Читайте также: У нас слезы наворачивались, – Лидия Таран рассказала о возвращении Аллы Мазур из онкобольницы

"Вы мне написали, что обязательно надо надевать что-то светлое. Поэтому вот – фото в белом. С Новым годом поздравляю всех, друзья! Хороших перемен – для страны, и для каждого из нас", – написала Алла Мазур.

Согласно снимкам, телеведущая встретила Новый год в семейном кругу. На других кадрах она позировала со своим сыном Артемом. Алла Мазур рассказала, что воплотила свою детскую мечту: перед праздниками она приобрела большую искусственную елку, которую украсила игрушками, которые не разобьются от "атак" ее кота Мусика.

О елке под потолок я мечтала с детства. Купили искусственную, и теперь вместе с нами она не только бережет природу, но и героически выдерживает весь рождественско-новогодний цикл: начиная с 24 декабря и до Крещения,

– поделилась Алла Мазур.

Что известно о болезни Аллы Мазур

Впервые об онкозаболевании Алла Мазур публично заявила в середине ноября 2019 года. Тогда 54-летняя ведущая ТСН опубликовала сообщение, в котором призналась, что борется с раком. Она решила не разглашать детали своего диагноза, заверив, что начала курс лечения.

У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я – начинаю бороться,

– призналась украинская телеведущая.

По словам Аллы Мазур, сначала она не хотела рассказывать общественности о выявленной болезни. Однако впоследствии изменила свое мнение, ведь ее пример может вдохновить украинцев на обследование и в итоге спасти чью-то жизнь. Поэтому Алла Мазур призвала всех заботиться о своем здоровье. В конце обращения она поблагодарила медиков, которые вовремя направили ее на биопсию и обнаружили рак, а также коллег и родных, которые поддерживают ее.