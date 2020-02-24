Алла Мазур покорила сеть смелым образом: телеведущая позирует в прозрачном платье

Известная украинская телеведущая с ноября прошлого года борется с раком. Однако собственным примером Алла Мазур стремится доказать, что жажда жизни способна одолеть даже страшный недуг. Так, она присоединилась к инициативе фотографа Ростислава Рипки и примерила соблазнительное одеяние.

Сегодня, 24 февраля, на личной странице 54-летней телеведущей Аллы Мазур появился потрясающий кадр, который не оставил равнодушными поклонников знаменитости. В разгар борьбы с онкологией она не отказывается от фэшн-съемок и продолжает полноценную жизнь, несмотря на утомительное лечение.

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Украинский фотограф Ростислав Рипка, который сотрудничает со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, создал проект Harcourt-inspiration. К инициативе присоединились ведущие телеканала "1+1" Алла Мазур, Лидия Таран и Соломия Витвицкая. Звезды предстали в чувственной съемке в смелых образах. Так, Алла Мазур примерила легкое платье из прозрачной ткани темного цвета. Наряд едва прикрыл ее обнаженные плечи. Улыбчивая телеведущая томно позировала в затемненном помещении, которое помогло автору отразить игру света и тени. Ее нежный образ дополнил легкий макияж с розовой помадой и тенями-блестками.

Журналистка публично прокомментировала результат работы с фотографом, отметив, что он сумел увидеть звездных моделей в легендарном аристократическом черно-белом стиле Harcourt. Она призналась, что чувствовала себя похожей на культовых знаменитостей прошлого века Марлен Дитрих и Бриджит Бардо.

Пока наш волшебник и по совместительству любимый фотограф ведущих ТСН – Ростик Рипка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретиков. Это лишь капелька настроения... За одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружил меня с красной помадой,

– прокомментировала кадр Алла Мазур.

Сам автор проекта Ростислав Рипка тоже не удержался от комментариев удивительного процесса и остался доволен сотрудничеством: "Алла, спасибо за доверие и магию кино в кадре. Уверен, результатом будем наслаждаться". Фолловеры радостью восприняли разительные изменения стиля Аллы Мазур и оставили под фото больше шести тысяч лайков и десятки комментариев, акцентируя внимание на безупречном виде телеведущей.