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Алла Мазур покорила сеть смелым образом: телеведущая позирует в прозрачном платье

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Алла Мазур покорила сеть смелым образом / Instagram / @allamazurofficial

Известная украинская телеведущая с ноября прошлого года борется с раком. Однако собственным примером Алла Мазур стремится доказать, что жажда жизни способна одолеть даже страшный недуг. Так, она присоединилась к инициативе фотографа Ростислава Рипки и примерила соблазнительное одеяние.

Сегодня, 24 февраля, на личной странице 54-летней телеведущей Аллы Мазур появился потрясающий кадр, который не оставил равнодушными поклонников знаменитости. В разгар борьбы с онкологией она не отказывается от фэшн-съемок и продолжает полноценную жизнь, несмотря на утомительное лечение.

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Украинский фотограф Ростислав Рипка, который сотрудничает со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, создал проект Harcourt-inspiration. К инициативе присоединились ведущие телеканала "1+1" Алла Мазур, Лидия Таран и Соломия Витвицкая. Звезды предстали в чувственной съемке в смелых образах. Так, Алла Мазур примерила легкое платье из прозрачной ткани темного цвета. Наряд едва прикрыл ее обнаженные плечи. Улыбчивая телеведущая томно позировала в затемненном помещении, которое помогло автору отразить игру света и тени. Ее нежный образ дополнил легкий макияж с розовой помадой и тенями-блестками.

Журналистка публично прокомментировала результат работы с фотографом, отметив, что он сумел увидеть звездных моделей в легендарном аристократическом черно-белом стиле Harcourt. Она призналась, что чувствовала себя похожей на культовых знаменитостей прошлого века Марлен Дитрих и Бриджит Бардо.

Пока наш волшебник и по совместительству любимый фотограф ведущих ТСН – Ростик Рипка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретиков. Это лишь капелька настроения... За одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружил меня с красной помадой,
– прокомментировала кадр Алла Мазур.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поки наш чарівник - і за сумісництвом улюблений фотограф ведучих ТСН - Ростик Ріпка готує свій особливий і таємничий проект Harcourt-inspiration, покажу вам трохи секретиків))) Це - лише краплинка настрою, яку піймала мій любимий і такий же неперевершений гример Юля Волинська @volynskya: ну скажіть, - теж майстер кадру, правда?)) Але в результаті має бути взагалі щось унікальне. Бо на 15-му році своєї фотокар'єри Ростик не просто зібрав своїх зіркових моделей, а побачив нас - в легендарному чорно-білому стилі Harcourt (Аркур). Придумали його в Парижі ще у 30-х. І тепер, завдяки Ростику і його експериментам в цьому аристократичному фотостилі, кожна з нас могла відчути себе хоч Марлен Дітріх, хоч Бріджит Бардо ?‍♀️?‍♀️?‍♀️ - вони теж любили цю гру світла і тіні. Що він там начаклував у фіналі - Ростик тримає в секреті. Але за одну річ я йому вже вдячна: він перший, хто подружив мене з червоною помадою #harcourtinspiration @rostickdesign#frenchmood

Допис, поширений Alla Mazur (@allamazurofficial)

Сам автор проекта Ростислав Рипка тоже не удержался от комментариев удивительного процесса и остался доволен сотрудничеством: "Алла, спасибо за доверие и магию кино в кадре. Уверен, результатом будем наслаждаться". Фолловеры радостью восприняли разительные изменения стиля Аллы Мазур и оставили под фото больше шести тысяч лайков и десятки комментариев, акцентируя внимание на безупречном виде телеведущей.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Алла Мазур
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