Популярная украинская реп-исполнительница Alyona Alyona презентовала новый сингл "Помню", в котором рассказала свою собственную историю, открыла душу для слушателей.

На личном ютуб-канале Alyona Alyona появилась новая видеоработа. Она презентовала специально ко Дню защиты детей, который отмечают сегодня, 1 июня. В новом сингле рэп-исполнительница обнародовала собственную исповедь.

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О чем новая композиция Alyona Alyona?

В песне "Помню" артистка рассказала свою жизненную историю. В клипе можем увидеть детей и те испытания, через которые многим приходится проходить в детстве. Каждая жизнь состоит из тысячи преград, неурядиц, необдуманных поступков. Но главное – найти правильную дорогу и начать следовать ей.

Этот трек – исповедь. Потому что я не идеальна и, чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не отрекаюсь от этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз,

– отметила рэп-исполнительница под видео.

Alyona Alyona – "Помню": смотрите видео онлайн

Alyona Alyona об отношении к детям

После премьеры песни на инстаграм-странице рэп-исполнительница опубликовала сообщение, в котором призналась, что очень любит детей и заботится об их будущем.

"Детей, которые вырастут, станут журналистами, и им могут облить лицо кислотой могут просто смести их следы с лица Земли, потому что они хотят знать больше. Детей, которые просто будут играть на свежем воздухе, и в них случайно прилетит пуля. Или вражеская, или от соседа. И смоет их с лица Земли. Детей, которые будут иметь друзей, за которых их могут бить и насиловать на допросах, выбивать несуществующие показания. Детей, которые мечтают делать добро для людей, но так много событий вокруг демонстрирует, что все преступное часто остается действенным и безнаказанным. Детей, которые имеют законное право выбирать, кем им быть, какими расти, во что верить, как выглядеть и кого любить. Детей, которые смотрят на нас. И берут пример именно с нас. А мы в свою очередь должны показывать им, что мы не боимся, верим в правду и закон, что можем влиять на все!"– написала Alyona Alyona.

Этот трек стал еще одним напоминанием, что дети – это будущее нашей страны и необходимо заботиться о том, чтобы они имели все необходимое для того, чтобы строить крепкое государство.