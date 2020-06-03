Украинская рэперша Alyona Alyona остро отреагировала на реакцию украинских звезд к протестам против расизма. Она призвала коллег обращать внимание и на преступления правоохранителей, которые происходят в Украине.

Как Alyona Alyona отреагировала на протесты в сети

На инстаграм-странице рэперша Alyona Alyona опубликовала видеообращение. Артистка призналась, что вся лента ее соцсети наполнена черными квадратами, которые символизируют знак протеста против расизма. Все звезды Голливуда опубликовали такие фото из-за смерти Джорджа Флойда после применения удушающего приема полицейским. К протестам присоединились и украинские знаменитости.

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Alyona Alyona отметила, что ее также беспокоит вопрос расизма в мире. Однако в Украине тоже есть немало фактов произвола правоохранителей. Поэтому звезда обратилась к коллегам, чтобы они так же освещали эти преступления в сети.

"Хотя тема американского движения мне близка, однако пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать детей, я считаю, что мы должны не молчать об этом и говорить о том, что наболело именно у нас. И вместе с вами мы можем сделать этот мир лучше и сделать закон действующим. Поэтому я призываю всех, пожалуйста, не молчите о таких вопросах, поднимайте их наружу. Пусть слышат все, пусть знают все", – призвала Alyona Alyona.

О резонансных преступлениях полиции за последние годы читайте здесь.

Кто из украинских звезд поддержал движение против расизма

После волны протестов, которая прокатилась не только по улицам США, но и в блогах топовых американских звезд, против расизма выступили и украинцы. Леся Никитюк, Alina Pash, Андрей Шевченко, Снежана Онопко, Krutь, Руслан Багинский, Светлана Бевза и другие опубликовали черные картинки. Таким образом они публично поддержали протесты, которые всколыхнули Штаты.

В то же время Монатик по-особенному прокомментировал ситуацию. В сети он опубликовал стихотворение о равенстве людей и выступил против расизма.