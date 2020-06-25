Знаменитая украинская рэперша Alyona Alyona обратилась к людям в связи со вспышкой коронавируса. Исполнительница призвала творить добро и поддерживать друг друга в трудные времена.

Болезненной проблемой современности для многих миллионов людей в разных уголках планеты является пандемия COVID-19, которая унесла уже почти пол миллиона жизней. Рэперша Alyona Alyona записала видео, в котором пообщалась с гражданами нашего государства на тему этой смертоносной болезни.

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В современном обществе люди, заболевшие коронавирусом, и их родные страдают от стигмы и дискриминации.

Стигма – это предвзятое отношение к чему-то, а дискриминация – это стигма, которая стала действием,

– пояснила Alyona Alyona.

Многие больные коронавирусом испытывают страх, стыд и унижение со стороны других. Эти факторы заставляют их изолироваться от близких, скрывать свое заболевание и избегать помощи врачей. И все это может повлечь необратимые последствия.

Звезда отметила, что мы должны осознать: каждое наше слово имеет значение. Она обратилась к украинцам с советами, как правильно говорить и вести себя, чтобы не допускать стигматизации людей с COVID-19.

Советы правильного высказывания о коронавирусе от Alyona Alyona

Нужно говорить о новом коронавирусе, но не стоит ассоциировать его с определенной страной или национальностью.

Стоит говорить о том, что человек имеет или болеет COVID-19.

Корректно сказать, что человек выздоровел или умер от коронавируса.

Не стоит употреблять такие слова, как "жертва" или "случай".

Необходимо делиться проверенной, достоверной информацией о COVID-19.

Не стоит распространять сплетни, мифы, непроверенную информацию, которые только запугивают.

Обращение Alyona Alyona к украинцам: смотрите видео онлайн