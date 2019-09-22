Alyona Alyona одержала победу на престижной международной премии Anchor

Популярная украинская реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) стала лауреатом международной премии Anchor. Ежегодно награду присуждают наиболее перспективному артисту, который достиг немалых успехов в своей карьере.

Торжественная церемония награждения состоялась в субботу, 21 сентября, во время музыкального фестиваля в Гамбурге. За международную премию Anchor вместе с отечественной звездой поборолись еще 5 исполнителей: певицы Celeste (Великобритания) и Moyka (Норвегия) и группы Drahla (Великобритания), The Hormones (Китай) и Feng Suave (Нидерланды). Однако победу все же получила зажигательная украинская реперша Alyona Alyona.

Читайте также: От Барышевки до Переяслав-Хмельницкого: Alyona Alyona вспомнила о родных городах

Уже везу домой. Спасибо всем, кто был рядом, тем, кто верил, а также папе, маме и моей команде. Мы это сделали!

– прокомментировала победу Alyona Alyona.

Еще в конце августа 2019 года стало известно, что Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии. По словам организаторов, именно отечественная реперша обладает "массивным, динамичным драйвом, поставленным на темные, качающие ритмы". Всего за год своей карьеры артистка получила бешеную популярность не только в Украине, но и за ее пределами. В то же время звезда пропагандирует родной язык, выполняя все композиции на украинском.

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. Alyona Alyona уже является образцом в Украине. Ее видеоролики, в которых она с гордостью танцует, как королева улицы, перед жилыми массивами родного города Барышевка, привлекли внимание миллионов зрителей", – отметили организаторы премии Alyona Alyona.

Что известно об Anchor?

Это международная музыкальная премия, которая вручается на Reeperbahn Festival в немецком Гамбурге. Впервые награждение состоялось осенью 2016 года. С тех пор специальный совет избирает 5-6 номинантов со всего мира, а экспертное жюри впоследствии определяет победителей.