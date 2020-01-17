Alyona Alyona отправилась на Бали с клетчатыми сумками: забавные фото звезды в аэропорту

Рэперша довольно часто публикует на личной странице в инстаграме фотографии, которые разрушают любые каноны фэшн-индустрии. Alyona Alyona всегда отличалась своим неординарным отношением к обыденным вещам. Так, для поездки на премиальный курорт она выбрала две клетчатые сумки, которые заменили привычные чемоданы.

Свой новый, полный творчества год эпатажная Alyona Alyona решила начать с отдыха. На протяжении последнего года исполнительница осуществила множество успешных премьер, что позволило ей достойно представить отечественную музыку на международной арене.

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С приходом 2020 года рэперша призналась, что уже имеет множество планов, которые пообещала обязательно реализовать. Среди целей, которые девушка поставила себе под бой курантов в новогоднюю ночь, стремление прокачать себя, как личность.

Она планирует выучить английский и немецкий языки, освоить игру на акустической гитаре, прочитать 20 книг и провести несколько благотворительных и экологических акций. Для себя Alyona Alyona определила 2020-й годом телесного и духовного развития. Однако невозможно достичь полной душевной гармонии в новом десятилетии, не избавившись от прошлогоднего напряжения.

Вместе со своей творческой командой исполнительница решила отправиться на отдых на один из самых роскошных курортов – остров Бали. Она заверила, что ей надо восстановить силы после плодотворного года. Она готова на длительное время отказаться от телефонных звонков, постоянной беготни и разговоров с журналистами. В другом часовом поясе команда планирует уделить время творчеству и пообещала не оставлять поклонников надолго без своих хитов.

Прошлый год выдался действительно насыщенным во всех аспектах. 18 стран, множество новых городов, куча фестивалей, вагон концертов, тьма-тьмущая новых знакомств и лиц... В голове одно слово – фух,

– откровенно призналась Alyona Alyona.



Рэперша Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Однако очередное сообщение звезды не обошлось без ее острого чувства юмора. Alyona Alyona решила упаковать свои вещи в легендарные клетчатые сумки огромного размера. Судя по всему, она в который раз подняла важную социальную проблему статуса и материального обеспечения в обществе. Собственным примером певица решила доказать, что даже на желанный курорт можно ехать с когда-то неизменным атрибутом украинцев.



Рэперша Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official



Рэперша Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official