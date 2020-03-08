Alyona Alyona поделилась соблазнительными снимками с отдыха

Больше месяца реперша отдыхает на роскошном курорте Бали. Как ранее уверяла Alyona Alyona, солнце и океан способствует не только отдыху от будничных забот, но и творчеству. Однако пока звезда радует поклонников только жаркими фото, демонстрируя настоящий релакс и наслаждение.

Сегодня, 8 марта, на официальной странице исполнительницы появилось пикантное фото, которым она поздравила всю женскую часть планеты с их праздником. Alyona Alyona, привыкшая разрушать общественные стереотипы, не стала пренебрегать принципиальностью и в этот знаковый день.

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Заметке в инстаграме она поспешила подчеркнуть, что девушкам прежде всего нужно ценить, любить и принимать себя настоящим. Щемящий текст она дополнила довольно откровенным фото. Пышнотелая Alyona Alyona позировала в бассейне обнаженной. На эмоциональном снимке она лишь частично погрузилась в воду, прикрыв свой бюст тропическими фруктами-коктейлями, которыми, судя по всему, она и отметила Международный женский день.

Стоит отметить, что во время отдыха знаменитость отказалась от макияжа, позволив своему телу и оранизму отдохнуть. На кадрах, которые она обнародовала, исполнительница позирует без косметики, преисполненная энергией от солнечных лучей.

Как и каждая девушка, в этот день Alyona Alyona хочет получать внимание от мужчин. Так, в инстаграм-сторис она показала букет цветов и заверила, что настоящие джентельмены нашлись и на Бали.



​Alyona Alyona позировала обнаженной на отдыхе / Instagram / @alyona.alyona.official ​​

Alyona Alyona позировала обнаженной на отдыхе / Instagram / @alyona.alyona.official