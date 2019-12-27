Alyona Alyona показала архивные кадры: как изменилась рэперша за 10 лет

Украинская исполнительница в канун Нового года решила подвести собственные итоги десятилетия. 28-летняя знаменитость опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена в разные периоды своей жизни: от детского фото из садика до фотографий во времена безумной популярности.

Рэперша, которая разрушает стереотипы не только в украинском шоу-бизнесе, но и далеко за пределами Родины, умилила поклонников своими внешними изменениями. О внутренних убеждениях звезды, которые она смело обнародует в своих песнях, известно немало, а вот архивные кадры – настоящий эксклюзив.

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На видео из нескольких фотографий Alyona Alyona предстала в разном возрасте. Первый кадр – маленькая исполнительница в красном платье и с бантом позирует с обезьянкой. На втором – более взрослая девушка предстает на лоне природы. Тогда будущая знаменитость имела мелированные волосы.

Далее фото меняется снимком времен ее работы воспитательницей в детском саду. Девушка изображена в сдержанном костюме кремового цвета во время одного из детских праздников. Сзади даже можно заметить выступление малышей на сцене. Последние две фотографии сделаны во время безумной популярности рэперши.

Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза,

– пошутила исполнительница.

Alyona Alyona любительница креативных фотографий. Недавно на ее страницах социальных сетей появилось фото, на котором певица предстала без одежды, а пикантные части ее тела прикрыла мандаринка, которую девушка ловко добавила на фото благодаря фотошопу.