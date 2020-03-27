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Alyona Alyona показала фотографии из детства и вспомнила веселую жизнь в селе

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Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona никогда не стеснялась говорить в сети о том, что родом из села в Кировоградской области. Поэтому ее новая запись посвящена именно одному из случаев, который случился с ней в детстве.

На своей странице в инстаграме молодая реперша разместила несколько фотографий, где предстала маленькой девочкой в ярких платьицах – в желтом с новогоднего вечера и в вязаном фиолетовом во дворе дома.

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Alyona Alyona в детстве / Instagram / @alyona.alyona.official

Вместе с этим Alyona Alyona поделилась историей, как у нее дома держали немалое хозяйство – кроликов, кур, свиней – и самым большим бунтарем был ее петух. Именно с ним у нее было немало приключений в детских годах.

Он топтал и наших кур, и соседских. И гонял всех: как чужих петухов или животных, так и людей, что приходили в гости. А особенно детей. Стоило ему услышать скрип калитки, как он вздымался и, бегя-подлетая, направлялся клевать каждого входящего во двор. Трудно было прошмыгнуть незамеченными. Хуже собаки, честно,
– рассказала артистка.

И однажды к маленькой Alyona Alyona пришла подруга Яна со скакалкой. Девочки хотели посоревноваться между собой в какой-то игре, и не успели насладиться, как к ним уже приближался петух.


Alyona Alyona в детстве / Instagram / @alyona.alyona.official

"Потеряв бдительность на некоторое время, мы услышали, как с огорода несется шум и гвалт – петух услышал плеск резинки об бетон и уже несся атаковать. Я быстро залетела в сарай, а Яна решила лезть через забор. Там он ее и настиг. Клюнул в ногу пару раз. И пошел спокойно с чувством исполненного долга. Через пару дней мы отмечали мой день рождения и вся улица сидя за столом праздновала свержение тирана. Хотя шрамы остались у каждого", – вот такую историю с невеселым окончанием для петуха рассказала реперша.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Alyona Alyona
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