Alyona Alyona поломала качели в Исландии: курьезные фото

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Alyona Alyona оконфузилась в Исландии / Instagram / @alyona.alyona.official

Украинский реперка Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), которая покорила не только отечественных меломанов, но и зарубежных экспертов, посетила Исландию. Однако во время ее отдыха произошел курьез: артистка сломала деревянную качелю.

На инстаграм-странице Alyona Alyona продемонстрировала фото забавной ситуации. По словам реперки, ей предложили окунуться в детство и покататься на качелях, которую установили посреди живописного поля в Исландии. Однако, конструкция развалилась во время развлечения, а Alyona Alyona оказалась на земле.

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"Садись, Алёнка, будет весело. Заметила, что в Исландии ненадежные качели", – написала реперка в сети.

Интересно, что Alyona Alyona не изменяет своему стилю. Перед поклонниками она предстала в черных брюках и удлиненной куртке, которые дополнила ярким обувью. Знаменитая реперка сплела волосы в гульку и, как обычно, отказалась от макияжа.

Українська реперка в Ісландії
Украинский реперка Alyona Alyona в Исландии / Instagram / @alyona.alyona.official

курйозно впала з гойдалки
Alyona Alyona курьезно упала с качели / Instagram / @alyona.alyona.official


Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Что известно про Alyona Alyona?
Это украинская рэп-исполнительница, получившая бешеную популярность благодаря трекам с простым народным текстом. До вокальной карьеры певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области. Однако, из-за давления со стороны коллег и буллинга она уволилась. Первые клипы Alyona Alyona "Рыбки" и "Председатели" собрали миллионные просмотры на ютубе. Сейчас реперка может похвастаться успешным сольным альбомом "Пушка" и международными наградами, в частности, Anchor.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Alyona Alyona Исландия Курьезные новости
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