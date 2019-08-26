Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии

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Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии
Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии / www.anchor-award.com

Украинская реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) претендует на международную премию Anchor. Отмечают ежегодно наиболее перспективных артистов мира

Как говорится на официальном сайте Anchor, Алена Савраненко популяризирует государственный язык, ведь поет исключительно на украинском. Кроме этого, молодая артистка не хочет показывать гламур, демонстрируя образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Поэтому, по словам представителей музыкальной премии, Alyona Alyona – украинская королева улицы.

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"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. Alyona Alyona уже является образцом в Украине. Ее видеоролики, в которых она с гордостью танцует, как королева улицы, перед жилыми массивами родного города Барышевка, привлекли внимание миллионов зрителей", – говорится в описании.

Известно, что Anchor – международная музыкальная премия, которая вручается на Reeperbahn Festival в немецком Гамбурге. Впервые награждение состоялось осенью 2016 года. С тех пор специальный совет избирает 6 номинантов со всего мира, а экспертное жюри впоследствии определяет победителей.

Кроме Alyona Alyona, на премию претендуют: группа из Китая The Hormones, британское трио DRAHLA, норвежская певица Monica Engeseth и дуэт из Нидерландов Feng Suave. Награждение пройдет во время музыкального фестиваля, который отгремит с 18 до 21 сентября.

Кто такая Alyona Alyona?
Украинская рэп-исполнительница, до музыкальной карьеры работала в детском саду села Барышевка Киевской области. Из-за давления со стороны коллег Алена Савраненко уволилась. Ее первый клип на трек "Рибки", а также "Голови" собрали по миллиону просмотров на YouTube.

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Теги: Новости Украины Музыка Новости LifeStyle Награды LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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