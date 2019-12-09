Alyona Alyona представила клип на песню "Горы" вместе с группой KALUSH: видео

В понедельник, 9 декабря, популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona вместе с группой KALUSH представила новый видеоклип на композицию "Горы".

Ролик появился на официальном ютуб-канале группы KALUSH. Съемки клипа проходили в течение двух дней в Карпатах. "Хочу представить наш совместный трек "Горы". Обещаю вас приятно удивить", – анонсировала выход видео Alyona Alyona.

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Режиссер Антон Шинкаренко рассказал, что рэп-исполнительнице пришлось на съемках бороться со своим страхом высоты, ведь, чтобы добраться на одну из локаций, нужно было переступать через трещины и разломы в скале.

"За мною гори, яке там горе. Закриті стори, там не гудять мотори", – говорится в ритмическом припеве.

KALUSH feat. alyona alyona – Горы: смотрите видеоклип

Трек уже оценили не только пользователи в сети, но и другие популярные артисты. К примеру, певица Джамала прокомментировала публикацию Alyona Alyona в инстаграме с помощью "емоджи" в виде горящих огней. Неожиданным комментарием стало сообщение "аеуууу" от победительницы Евровидения-2018 Неты Барзилай, которой также понравился видеоклип.



Скриншот с инстаграма