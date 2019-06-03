Alyona Alyona презентовала яркий клип к песне "Якби я була не я": видео

Популярная певица Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), которая стремительно покорила украинцев необычными рэп-песнями, презентовала очередную новинку. Артистка опубликовала клип к треку "Якби я була не я", вошедший в ее дебютный альбом.

Это уже седьмой ролик, созданный в поддержку студийной пластинки "Пушка", которая вышла в апреле 2019 года. Клип "Якби я була не я" стал своеобразным экспериментом для Alyona Alyona, ведь впервые в видео поклонники не увидят артистку.

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Реализовать креативную идею взялся известный украинский художник и аниматор Саша Даниленко, который создал невероятную анимационную историю, передает ТСН. Художник вложил в клип феминистическую идею, в которой он мастерски показал роль женщины в мире.

Сначала я планировал этот проект как коллаборации с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важность, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы – это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы,

– рассказал Саша Даниленко.

Кроме этого, он признался, что сотрудничество с Alyona Alyona было для него очень ожидаемым, ведь аниматор следит за творчеством артистки с первого ее сингла.

"Когда всех порвал первый бенгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась суперновая звезда невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней! Мне нравится, как она ощущает и использует украинское слово. Поэтому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ сохранить эту динамичную поэзию визуально", – рассказал Саша Даниленко.

Смотрите новый клип к песне Alyona Alyona – "Якби я була не я": lyric-видео

Alyona Alyona – "Якби я була не я": текст песни

Я б не шукала біти, я б не шукала свій стиль

Я би палила мости, і була би з простих, з точністю, як ти

Я б не копила думки, я би була аби з ким

Я би ладнала замки, і будувала від всіх барикади, з точністю, як ти

Я би ховала себе, і я ховала себе; в'яла, а мала цвісти

Тихо плекала наївні надії, а мала би встати і йти

Мала би бачити ціль, те, що я хочу в кінці

Мала б синицю в руці, та я рахувала лелечі хвости — з точністю, як ти, ей!

Приспів:

А тепер під дикий біт всіх кидає в піт

Так минає цілий рік — на минуле — RIP

Десять років як у грі, вже мовчати — гріх

Сотні рук уже вгорі — в небі чути грім

А тепер під дикий біт всіх кидає в піт

Так минає цілий рік — на минуле — RIP

Десять років як у грі, вже мовчати — гріх

Сотні рук уже вгорі — в небі чути грім

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

То не рвали б вас баси, як коса бур’ян

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

То не рвали б вас баси, як коса бур'ян