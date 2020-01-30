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Alyona Alyona презентовала клип на новую песню: видео

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Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Alyona Alyona всего за год выступлений стала одной из самых успешных рэп-исполнителей Украины. Любимица миллионов, обладательница международных премий – это успех, которым могут похвастаться далеко не все артисты отечественного шоу-бизнеса.

Репер, которая разрушает стереотипы, презентовала новую песню под названием "Дикие танцы". Кроме этого, звезда решила порадовать поклонников еще и клипом, который опубликовала на своем ютуб-канале.

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Сюжет видеоработы построен на компьютерной игре. События происходят в Киеве. В анимационном видео Alyona Alyona едет по столице на автомобиле "Жигули". Во время этого ее начинают преследовать люди и коты. В какой-то момент она останавливается, вокруг нее собираются еще несколько автомобилей и начинаются "дикие танцы". Вместе с Alyona Alyona танцует весь город.

Артистка также опубликовала в инстаграме фрагмент видеоклипа и призвала подписчиков к просмотру.

Прошла миссию "Дикие танцы". Друзья, предлагаю вам оторваться от серых будней и устроить себе дикие танцы! Смотрите новый клип на моем ютуб-канале, ссылка в шапке профиля,
– написала репер в публикации.

Alyona Alyona- "Дикие танцы": смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Музыка Alyona Alyona
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