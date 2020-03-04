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Alyona Alyona презентовала зажигательный саундтрек к ленте "Пульс": слушайте песню Go

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Украинская рэперша уверенно приобретает популярность за пределами Родины, однако продолжает поддерживать творчество украинских художников. Так, Alyona Alyona записала саундтрек к ленте "Пульс", которая рассказывает историю Паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Сегодня, 4 марта, украинская рэперша Alyona Alyona представила официальный саундтрек к украинской спортивной драме "Пульс", которая появится на широких экранах уже 19 марта. Вместе с синглом Go исполнительница выпустила клип, в котором использованы кадры из полнометражной ленты.

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На официальной странице в инстаграме Alyona Alyona представила трек Go и подчеркнула, что это сотрудничество стало для нее настоящей честью. По словам звезды, история Оксаны Ботурчук чрезвычайно мотивирующая и стоит того, чтобы ее увидел мир.

История Оксаны очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все невзгоды и оставаться при этом человеком – замечательный сюжет, замечательный пример, замечательная настоящая история. Для меня честь быть частью этого!
– написала артистка.

Alyona Alyona – Go: слушайте песню онлайн 

Украинская полнометражная спортивная драма основана на реальной истории украинской спортсменки. Оксана Ботурчук – украинская легкоатлетка, мастер спорта Украины международного класса, паралимпийская чемпионка 2008 года, четырехкратная серебряная и бронзовая призерка летних Паралимпийских игр 2008 и 2012 годов.

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Эта реальная история, режиссером которой стал Сергей Чеботаренко, о безумной жажде к мечте сквозь невероятные препятствия: "Украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение".

Трейлер фильма "Пульс": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Спорт Музыка Alyona Alyona
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