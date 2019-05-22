Alyona Alyona признана самым интересным новым исполнителем Европы по версии The New York Times

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Alyona Alyona
Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, вошла в список самых интересных новых исполнителей Европы по версии американской газеты The New York Times

Об этом говорится на сайте The New York Times. Издание составило список 15 новых "значимых музыкально и социально" артистов, в который вошла украинка Alyona Alyona.

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Отмечается, что Alyona Alyona, которая является одной из немногих украинских женщин-рэпперов, решила читать рэп на украинском языке вместо выполнения "популярной в Украине рэп-музыки на русском языке". Это, как пишут в американской газете, является укреплением национальной культуры.

Она читает рэп о толерантности и принятии, чем привлекает поклонников среди прогрессивных молодых людей Украины,
– говорится в издании.

Девушку даже сравнили с американской певицей Азилией Бэнкс.

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Alyona Alyona – Пушка: смотрите видеоклип

Кто такая Alyona Alyona?Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рибки", а также "Голови" собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
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