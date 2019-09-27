Alyona Alyona рассказала о гастролях по миру в новом клипе "Завтра": яркое видео

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в этом году получила настоящую славу и стала звездой мирового значения. Об этом она и рассказала в своей новой видеоработе под названием "Завтра", что появилась в сети 27 сентября и уже набирает популярность.

Alyona Alyona всегда поражает своих поклонников яркими видеоработами, ведь именно с этого она и начинала свою карьеру. Не стал исключением и итоговый 3-минутный ролик, песня к которому, вероятно, войдет в ее будущий альбом.

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О путешествиях и мировых гастролях, в частности, об участии в музыкальном фестивале Sziget и участии в Биеннале в Венеции, звезда поделилась в новом клипе. В нем также приняли участие россиянин Noize MC, британец Skepta и украинская исполнительница ONUKA.

"Жизнь – как большая река, которая несла меня то по течению, то против, много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра... Но я точно знаю, что уже 6 декабря мы встретимся в HC Hall на моем большом сольном концерте в Киеве. Так что до встречи!"– прокомментировала выход нового трека и анонс концерта Alyona Alyona на своей странице в инстаграме.

Alyona Alyona – "Завтра": смотреть видео онлайн

Текст песни "Завтра" Alyona Alyona:

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

А завтра мій час

Знову покличе мене

Нова мета, нова ціль

Новий параграф і є новий день

Лінія довга на лівій руці

В книгу життя кожен вписує сам

Море ідей чи то купу подій

Сотні бажань або тонами мрії

Чисті слова вилами по воді

Я знаю, педалі крутитиму далі

Хай я не зі сталі, та нерви метала

Я переїжджатиму всі магістралі

Чим дужче, тим далі, де нові міста, ей

Щоби поділитися, не потрібно приводу

Ти маєш зерна кави чи мішаєш в собі три в одном

Як розпізнати поклик, коли безліч інтересів?

А є одне стебло, але гілок більш ніж десять

Рвеш себе на шмаття, обираєш свою сторону

І як би розділити час свій рівно-сильно, порівну

Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці

І якби-то не прив'язати себе до речей що не мають ні сенсу ні цін

Як не тягнути минулого ковдру, як все без образ відпускатиму я

Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумую: вона не моя

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

А завтра мій час

В ілюмінаторі від літака

В напрям екватору тече ріка

В хмари заховані землі й час

Я своїх вражень наповнюю чан

Це не кінець

Моє життя ніби телекінез

Хтось має владу

А я мушу без

Знову на карті я малюю хрест

Я знаю попереду води і береги

Звуки і герци, і люди фонтаном

І я вже стою у неділю чи середу

Зранку чи ввечері, в парне — непарне

Інколи крок відділяє від того

Щоб перезавантажити внутрішній світ

Я ж намагаюся просто звільнити свій стовбур від хворих і зламаних віт

Дні пролітають, єдиний потік

Зими й літа, зійде сотні потів

Я сотні разів залишатиму дім

Щоб бути корисною в цьому житті

Дні пролітають, єдиний потік

Зими й літа, зійде сотні потів

Я сотні разів залишатиму дім

Щоб бути корисною в цьому житті, ей

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

А завтра мій час