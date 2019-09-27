Alyona Alyona рассказала о гастролях по миру в новом клипе "Завтра": яркое видео
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в этом году получила настоящую славу и стала звездой мирового значения. Об этом она и рассказала в своей новой видеоработе под названием "Завтра", что появилась в сети 27 сентября и уже набирает популярность.
Alyona Alyona всегда поражает своих поклонников яркими видеоработами, ведь именно с этого она и начинала свою карьеру. Не стал исключением и итоговый 3-минутный ролик, песня к которому, вероятно, войдет в ее будущий альбом.
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О путешествиях и мировых гастролях, в частности, об участии в музыкальном фестивале Sziget и участии в Биеннале в Венеции, звезда поделилась в новом клипе. В нем также приняли участие россиянин Noize MC, британец Skepta и украинская исполнительница ONUKA.
"Жизнь – как большая река, которая несла меня то по течению, то против, много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра... Но я точно знаю, что уже 6 декабря мы встретимся в HC Hall на моем большом сольном концерте в Киеве. Так что до встречи!"– прокомментировала выход нового трека и анонс концерта Alyona Alyona на своей странице в инстаграме.
Alyona Alyona – "Завтра": смотреть видео онлайн
Текст песни "Завтра" Alyona Alyona:
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
Знову покличе мене
Нова мета, нова ціль
Новий параграф і є новий день
Лінія довга на лівій руці
В книгу життя кожен вписує сам
Море ідей чи то купу подій
Сотні бажань або тонами мрії
Чисті слова вилами по воді
Я знаю, педалі крутитиму далі
Хай я не зі сталі, та нерви метала
Я переїжджатиму всі магістралі
Чим дужче, тим далі, де нові міста, ей
Щоби поділитися, не потрібно приводу
Ти маєш зерна кави чи мішаєш в собі три в одном
Як розпізнати поклик, коли безліч інтересів?
А є одне стебло, але гілок більш ніж десять
Рвеш себе на шмаття, обираєш свою сторону
І як би розділити час свій рівно-сильно, порівну
Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці
І якби-то не прив'язати себе до речей що не мають ні сенсу ні цін
Як не тягнути минулого ковдру, як все без образ відпускатиму я
Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумую: вона не моя
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
В ілюмінаторі від літака
В напрям екватору тече ріка
В хмари заховані землі й час
Я своїх вражень наповнюю чан
Це не кінець
Моє життя ніби телекінез
Хтось має владу
А я мушу без
Знову на карті я малюю хрест
Я знаю попереду води і береги
Звуки і герци, і люди фонтаном
І я вже стою у неділю чи середу
Зранку чи ввечері, в парне — непарне
Інколи крок відділяє від того
Щоб перезавантажити внутрішній світ
Я ж намагаюся просто звільнити свій стовбур від хворих і зламаних віт
Дні пролітають, єдиний потік
Зими й літа, зійде сотні потів
Я сотні разів залишатиму дім
Щоб бути корисною в цьому житті
Дні пролітають, єдиний потік
Зими й літа, зійде сотні потів
Я сотні разів залишатиму дім
Щоб бути корисною в цьому житті, ей
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час