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Alyona Alyona вошла в число 50 новых артистов 2020 года по версии The Guardian

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Рэперша Alyona Alyona

Рэперша стала одной из 50 исполнителей, на которых возлагает значительные надежды британское издание "The Guardian" в следующем году. В престижный перечень вошли артисты от представителей украинского рэпа до тяжелого металла. Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне.

На днях британская газета "The Guardian" опубликовала список "50 новых артистов 2020 года". 28-летняя украинская исполнительница Alyona Alyona представила отечественное творчество рядом с мировыми певцами в различных музыкальных жанрах.

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Издание отметило, что своими текстами и устойчивой жизненной позицией рэперше удается вдохновлять слушателей на новые свершения и ликвидировать предубеждения относительно внешности и места женщины в социуме.

Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша Alyona Alyona в своей музыке не использует нецензурную лексику в случае, если ее услышат дети. Но ее рэп с оттенком традиционных вокальных мелодий не такой уж и беззубый. Она "читает" о своей привычной жизни, касаясь тем феминизма, бодипозитива и толерантности к внешности,
– отметили представители "The Guardian".

Так, трек "Пушка" Alyona Alyona вошел в общий прейлист тех певцов, которым прогнозируют международный творческий успех в следующем году.

Alyona Alyona – Пушка: смотрите клип онлайн

Напомним, что украинская рэперша оказалась в числе шести номинантов на международную премию Anchor, которую ежегодно вручают наиболее перспективным молодым артистам мира. По словам представителей музыкальной премии, Alyona Alyona – украинская королева улицы, которая демонстрирует образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Alyona Alyona Музыка
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