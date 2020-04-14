Alyona Alyona вошла в список самых перспективных рэперок по версии Highsnobiety

Немецкое агентство Highsnobiety опубликовало десятку перспективных рэп-исполнительниц со всего мира. В рейтинг попала и украинская певица Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona.

Издание Highsnobiety отметило, что украинская рэперка прошла долгий путь, прежде чем стать популярной. В течение многих лет Елена Савраненко попробовала себя в разных профессиях: от школьного учителя до кассира.

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"Ее ироничные ролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров, доказав, что большой рэп действительно может преодолеть языковые барьеры", – говорится в издании.

Рэп Елены Савраненко определили как быстрый, ритмичный и харизматичный, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами, которые гарантированно останутся в памяти.

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