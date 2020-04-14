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Alyona Alyona вошла в список самых перспективных рэперок по версии Highsnobiety

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Рэперка Alyona Alyona / esquire

Немецкое агентство Highsnobiety опубликовало десятку перспективных рэп-исполнительниц со всего мира. В рейтинг попала и украинская певица Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona.

Издание Highsnobiety отметило, что украинская рэперка прошла долгий путь, прежде чем стать популярной. В течение многих лет Елена Савраненко попробовала себя в разных профессиях: от школьного учителя до кассира.

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"Ее ироничные ролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров, доказав, что большой рэп действительно может преодолеть языковые барьеры", – говорится в издании.

Рэп Елены Савраненко определили как быстрый, ритмичный и харизматичный, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами, которые гарантированно останутся в памяти.

Смотрите видео: Alyona Alyona "Рыбки"

Кроме Alyona Alyona, в список вошли такие исполнительницы: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.


Лучшие рэп-исполнительницы по версии немецкого издания / Фото highsnobiety

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona весной 2019 года выпустила дебютный альбом. Всего за год она получила миллионы поклонников и престижные международные премии.

Рэперка вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes. В этот список входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере. Также она стала едва ли не первой среди украинских артисток, о которой написал The New York Times.

Смотрите видео: Alyona Alyona "Пушка"

 

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Alyona Alyona Музыка
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