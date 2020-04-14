Alyona Alyona вошла в список самых перспективных рэперок по версии Highsnobiety
Немецкое агентство Highsnobiety опубликовало десятку перспективных рэп-исполнительниц со всего мира. В рейтинг попала и украинская певица Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona.
Издание Highsnobiety отметило, что украинская рэперка прошла долгий путь, прежде чем стать популярной. В течение многих лет Елена Савраненко попробовала себя в разных профессиях: от школьного учителя до кассира.
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"Ее ироничные ролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров, доказав, что большой рэп действительно может преодолеть языковые барьеры", – говорится в издании.
Рэп Елены Савраненко определили как быстрый, ритмичный и харизматичный, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами, которые гарантированно останутся в памяти.
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Кроме Alyona Alyona, в список вошли такие исполнительницы: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.
Лучшие рэп-исполнительницы по версии немецкого издания / Фото highsnobiety
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona весной 2019 года выпустила дебютный альбом. Всего за год она получила миллионы поклонников и престижные международные премии.
Рэперка вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes. В этот список входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере. Также она стала едва ли не первой среди украинских артисток, о которой написал The New York Times.
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