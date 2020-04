Alyona Alyona вошла в список самых перспективных рэперок по версии Highsnobiety

Кроме Alyona Alyona, в список вошли такие исполнительницы: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.

Лучшие рэп-исполнительницы по версии немецкого издания / Фото highsnobiety

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona весной 2019 года выпустила дебютный альбом. Всего за год она получила миллионы поклонников и престижные международные премии.

Рэперка вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes. В этот список входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере. Также она стала едва ли не первой среди украинских артисток, о которой написал The New York Times.

Смотрите видео: Alyona Alyona "Пушка"