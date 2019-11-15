Alyona Alyona выпустила новый клип на песню "Мамин суп" в стиле Дэвида Линча: видео
Украинская рэп-звезда Alyona Alyona 15 ноября представила свою новую видео-работу на песню "Мамин суп" продолжительностью в 10 минут. В нем появилось немало людей, а сама артистка размышляет над тем, что определяет каждого украинца.
Философский видеоролик начинается с кухни, на которой Alyona Alyona сидит в окружении семьи, пока те готовят суп. Впоследствии картина переносится в другую комнату, где двое мужчин обсуждают природу вещей, истинное значение слов и свободу выбора. Что интересно, разговаривали задом-наперед – все, как во сне агента Купера в "Твин Пикс" Дэвида Линча.
Читайте также: Реперша Alyona Alyona показала, как выглядела в детстве: фото
Впоследствии кадры меняются, и детали быта начинают меняться. Alyona Alyona объяснила, что таким образом режиссер видео Ян Болотов хотел интерпретировать обыденные вещи.
Он – человек будущего. Его видение очень импонирует мне. На первый взгляд простой трек, но он очень круто его интерпретировал. Мы весело варили борщ с актерами, слушали необычный диалог и смеялись до слез над мужчиной, который заглядывал к нам в окно. На самом деле в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев,
– говорится в описании к видео "Мамин суп" в ютубе.
Alyona Alyona – "Мамин суп": смотреть видео онлайн
Добавим, что Alyona Alyona уже не впервые сотрудничает с режиссером – ранее они выпустили клип к песне "Рибки 2".
Для просмотра фотографий со съемок клипа, листайте вправо:
В одном из сообщений в инстаграме реперша также призналась, что с детства не любила суп, но с периодом взросления начинала чаще его готовить: сначала для друзей в общежитии, потом для своего парня. Сейчас же девушка не имеет времени на приготовление пищи, но решила поделиться с фанатами собственным фирменным рецептом супа.
"Рецепт
– стакан гречки;
– две горсти сушеных белых грибов;
– лук и морковь;
– картофель;
– жареный чеснок;
– соль, смесь перцев;
– мамина любовь".
Выбор редакции
-
Золотой глобус 2020: стало известно, какие звезды стали амбассадорами церемониисегодня , 13:28
-
Гомосексуализм, депрессия и алкоголь: сестра Олега Сенцова поразила заявлением о себесегодня , 10:37
-
Потеря идентичности – это потеря самих себя, – режиссер фильма "Домой" Алиев о крымских татарах14 ноября , 19:32