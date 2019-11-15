Alyona Alyona выпустила новый клип на песню "Мамин суп" в стиле Дэвида Линча: видео

Украинская рэп-звезда Alyona Alyona 15 ноября представила свою новую видео-работу на песню "Мамин суп" продолжительностью в 10 минут. В нем появилось немало людей, а сама артистка размышляет над тем, что определяет каждого украинца.

Философский видеоролик начинается с кухни, на которой Alyona Alyona сидит в окружении семьи, пока те готовят суп. Впоследствии картина переносится в другую комнату, где двое мужчин обсуждают природу вещей, истинное значение слов и свободу выбора. Что интересно, разговаривали задом-наперед – все, как во сне агента Купера в "Твин Пикс" Дэвида Линча.

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Впоследствии кадры меняются, и детали быта начинают меняться. Alyona Alyona объяснила, что таким образом режиссер видео Ян Болотов хотел интерпретировать обыденные вещи.

Он – человек будущего. Его видение очень импонирует мне. На первый взгляд простой трек, но он очень круто его интерпретировал. Мы весело варили борщ с актерами, слушали необычный диалог и смеялись до слез над мужчиной, который заглядывал к нам в окно. На самом деле в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев,

– говорится в описании к видео "Мамин суп" в ютубе.

Alyona Alyona – "Мамин суп": смотреть видео онлайн

Добавим, что Alyona Alyona уже не впервые сотрудничает с режиссером – ранее они выпустили клип к песне "Рибки 2".

Для просмотра фотографий со съемок клипа, листайте вправо:

В одном из сообщений в инстаграме реперша также призналась, что с детства не любила суп, но с периодом взросления начинала чаще его готовить: сначала для друзей в общежитии, потом для своего парня. Сейчас же девушка не имеет времени на приготовление пищи, но решила поделиться с фанатами собственным фирменным рецептом супа.

"Рецепт

– стакан гречки;

– две горсти сушеных белых грибов;

– лук и морковь;

– картофель;

– жареный чеснок;

– соль, смесь перцев;

– мамина любовь".