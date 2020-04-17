Alyona Alyona записала трек "Мій район": Таких районов в Украине миллион

Известная на весь мир украинская рэперка во время карантина самоизолировалась дома на родной Кировоградщине. Места, где Alyona Alyona провела свое детство и юность, вдохновили ее на написание трека "Мій район", в котором каждый слушатель узнает знакомый колорит улиц.

В течение карантина Alyona Alyona без устали радует поклонников своим юмором и демонстрирует, как проводит время дома. Однако даже самоизоляция не помешала рэперке творить новую музыку. Она записала трек "Мій район", который воспроизводит самобытность родных мест.

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На личной странице в инстаграме Alyona Alyona опубликовала видео, снятое на камеру телефона дома. Звезда исполнила новый сингл о районе, в котором росла: "Там записують на хрестик, там відсутній рестик, але то прогрес, коли латають тротуар… То мій район, ти знаєш мій район. На стінах є досьє на всіх і стертий телефон… Таких районів в Україні є мільйон".

Давно не была так долго дома. Жаль, что не могу всех собрать на районе сейчас. А так хочется. Мне всегда было что сказать об этих местах, есть что вспомнить. Тот случай, когда все свои и все вокруг свое. Для этих людей я всегда буду Аленой с садика,

– прокомментировала премьеру Alyona Alyona.

Поклонники рэперки не стали опровергать, что все описанное в треке для них знакомое и близкое: "Просто в десяточку о "крестике". Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 35 000 пользователей, оставив сотни увлекательных комментариев.

Следует отметить, что Alyona Alyona не стесняется демонстрировать свою жизнь вне сцены. На днях она показала, что дома помогает родителям по хозяйству и вилами разбрасывает навоз. Вместо сценических костюмов на ней синий комбинезон, куртка и старые ботинки.