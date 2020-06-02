Украинская певица скоро станет мамой в третий раз. Alyosha призналась, что ждет рождения дочери. Очередным постом она спровоцировала слухи о беременности двойней.

Провокационное сообщение появилось в инстаграм-профиле Alyosha. Звезда с радостью демонстрирует изменения своего тела на камеру и подчеркивает округлый живот приталенными нарядами. Однако очередным кадром она вызвала настоящий резонанс в сети. Поводом для шквала обсуждения стало не фото, а подпись к нему.

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Певица показала фотографию, на которой позировала в облегающем платье. Вместо пространных подписей она спросила фолловеров: "Сколько девушек на этом фото?". Пользователи соцсети расценили это как признание о беременности двойней. Они быстро засыпали звезду многочисленными предположениями, что она родит двоих малышей: "Неужели три?", "Думаю, три". Сама же Alyosha никоим образом не прокомментировала слухи.

Стоит напомнить, что ранее будущая многодетная мамочка признавалась, что ее муж Тарас Тополя мечтал о появлении на свет двойни. Тогда она заверила: "У нас один ребенок будет, слава Богу". Однако, судя по всему, фаны не слишком охотно верят в эти слова.

Образ Alyosha

На фото исполнительница позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее большой живот. Сверху Alyosha накинула жакет с пайетками. Она предстала с ярким макияжем в розовых оттенках с акцентом на глазах. Из украшений певица выбрала массивные серьги-кольца.