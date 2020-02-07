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Alyosha и Vlad Darwin взбудоражили сеть страстным клипом "Торнадо": видео

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Alyosha и Vlad Darwin "Торнадо" / Пресс-служба

Популярные украинские вокалисты Alyosha и Vlad Darwin презентовали дуэтный трек "Торнадо". К композиции уже успели снять жаркий ролик, который взбудоражил сеть.

Ролик снимали в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому кадры по-настоящему были жаркими. Alyosha и Vlad Darwin хотели показать "торнадо" чувств, которые бушуют между двумя людьми.

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"Съемки происходили и с земли, и с воздуха. Мы хотели передать масштаб чувств, которые живут в сердцах влюбленных, поэтому выбрали именно пустыню – огромное открытое пространство. "Торнадо" – это пылкие чувства, интересные образы, захватывающие пейзажи. Alyosha из нежной и хрупкой музы клипа "Ныряй" превратится в шаманку. Она колдует, и вы в этом убедитесь. Мне действительно нравится перевоплощение Alyosha в этом видео", – рассказал Vlad Darwin.

По замыслу режиссера Инны Грабар, два человека пытаются найти друг друга в пустыне. Для этого влюбленные используют исключительно свои чувства. По дороге Alyosha и Vlad Darwin избавляются от всего, что мешает им чувствовать гармонию, в частности, одежды, поэтому зрители смогут увидеть сексуальный образ артистки. Кроме этого, в клипе снялись влюбленные пары, которые показали настоящую страсть.

"Когда влюбляешься, в душе возникают ветры сомнений и надежд. Только потом наступит покой и родится новое солнце. А создание этой Вселенной начинается с настоящего торнадо. До того как стихнуть, оно либо даст рождение новому, либо разрушит имеющееся. Пусть все ваши торнадо проходят за окном, когда вы в покое и безопасности, а между вами только любовь", – добавила Alyosha.

Смотрите новый клип Alyosha и Vlad Darwin – "Торнадо": видео 

Alyosha та Vlad Darwin – "Торнадо": текст песни

Не треба музики і сліз
Не треба поглядів наскрізь
Лише на мить
Мене зігрій
Лише вгамуй неспокій мій
Викинь телефон
І нехай торнадо за вікном
А ти кохай мене
І не зупиняйся
Викинь телефон
І нехай світ обійме вогонь
А ти кохай мене
І не озирайся

Дозволь уникнути питань
Словами гордість не порань
А що в очах
Не відзеркаль
Лиш обійми мою печаль
Викинь телефон
І нехай торнадо за вікном
А ти люби мене
І не зупиняйся
Викинь телефон
І нехай світ обійме вогонь
А ти кохай мене
І не озирайся

Кохай мене
Кохай мене
Кохай
Не озирайся

Викинь телефон
І нехай торнадо за вікном
А ти люби мене
І не зупиняйся
Викинь телефон
І нехай світ обійме вогонь
А ти кохай мене
І не озирайся

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
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