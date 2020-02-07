Alyosha и Vlad Darwin взбудоражили сеть страстным клипом "Торнадо": видео

Популярные украинские вокалисты Alyosha и Vlad Darwin презентовали дуэтный трек "Торнадо". К композиции уже успели снять жаркий ролик, который взбудоражил сеть.

Ролик снимали в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому кадры по-настоящему были жаркими. Alyosha и Vlad Darwin хотели показать "торнадо" чувств, которые бушуют между двумя людьми.

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"Съемки происходили и с земли, и с воздуха. Мы хотели передать масштаб чувств, которые живут в сердцах влюбленных, поэтому выбрали именно пустыню – огромное открытое пространство. "Торнадо" – это пылкие чувства, интересные образы, захватывающие пейзажи. Alyosha из нежной и хрупкой музы клипа "Ныряй" превратится в шаманку. Она колдует, и вы в этом убедитесь. Мне действительно нравится перевоплощение Alyosha в этом видео", – рассказал Vlad Darwin.

По замыслу режиссера Инны Грабар, два человека пытаются найти друг друга в пустыне. Для этого влюбленные используют исключительно свои чувства. По дороге Alyosha и Vlad Darwin избавляются от всего, что мешает им чувствовать гармонию, в частности, одежды, поэтому зрители смогут увидеть сексуальный образ артистки. Кроме этого, в клипе снялись влюбленные пары, которые показали настоящую страсть.

"Когда влюбляешься, в душе возникают ветры сомнений и надежд. Только потом наступит покой и родится новое солнце. А создание этой Вселенной начинается с настоящего торнадо. До того как стихнуть, оно либо даст рождение новому, либо разрушит имеющееся. Пусть все ваши торнадо проходят за окном, когда вы в покое и безопасности, а между вами только любовь", – добавила Alyosha.

Смотрите новый клип Alyosha и Vlad Darwin – "Торнадо": видео

Alyosha та Vlad Darwin – "Торнадо": текст песни

Не треба музики і сліз

Не треба поглядів наскрізь

Лише на мить

Мене зігрій

Лише вгамуй неспокій мій

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти кохай мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

Дозволь уникнути питань

Словами гордість не порань

А що в очах

Не відзеркаль

Лиш обійми мою печаль

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти люби мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

Кохай мене

Кохай мене

Кохай

Не озирайся

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти люби мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся