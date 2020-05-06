Alyosha шокировала заявлением: певицу едва не изнасиловали в 13 лет

Беременная исполнительница рассекретила жуткий факт из своего прошлого. Alyosha едва не стала жертвой изнасилования в подростковом возрасте. На момент инцидента ей было всего 13 лет, а спасли ее смелость и своевременная реакция соседей.

Для программы "Звездный путь" 33-летняя Alyosha сделала шокирующее признание. Мать двоих сыновей была в шаге от сексуального насилия. В 13 лет на нее напал парень в подъезде дома. К счастью, ей удалось спастись.

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Артистка отметила, что даже не надеялась на спасение, ведь помогать было некому. Она все же взяла себя в руки, поборола свой страх и начала очень громко кричать. Тогда жители многоэтажки отреагировали вовремя и открыли двери на одном из верхних этажей.

Уже думала, что я попалась, как заложник ситуации... Парень испугался и побежал вниз, а я – наверх, на последний этаж. Я звонила во все двери,

– вспомнила Alyosha.

Напуганная 13-летняя девушка забежала в одну из квартир и от пережитого шока начала закрывать все замки на дверях самостоятельно. Она не стала рассекречивать личность нападавшего и оставила в тайне то, получил ли он наказание за свои злые намерения. Однако пример Alyosha свидетельствует, что в подобных ситуациях необходимо проявить дерзость, чтобы уберечь себя от насилия.

Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha ждут пополнения в семье и пока не разглашают пол малыша. Пара воспитывает двух сыновей – 7-летнего Романа и 4-летнего Марка, а звездная мама не скрывает, что уже на шестом месяце беременности большой живот существенно ограничивает ее движения.