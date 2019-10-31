Амаль Клуни едва не упала на улице в Нью-Йорке: курьезное фото

Жена голливудского актера Джорджа Клуни любит дополнять свои безупречные образы обувью на больших каблуках. Однако любимые туфли-лодочки могут и подвести: очаровательная Амаль едва не упала перед фотографами.

41-летняя юристка Амаль Клуни вызывает восторг у миллионов поклонников. Ее безупречный стиль стремятся подражать, а публичные выходы могут задавать тренд на сезон. Амаль в основном выбирает любимые туфли-лодочки, которые гармонично дополняют ее вид. Однако и такая идеальная модница не застрахована от курьезных ситуаций.

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На днях на улицах Нью-Йорка папарацци заметили Амаль Клуни, которая является одним из самых успешных адвокатов по правам человека. Знаменитая красавица уверенно шагала в роскошном красном платье и туфлях. То ли из-за вспышек камер, то ли просто случайно Амаль едва не упала, подвернув ногу. За считанные секунды жена Джорджа Клуни удержала равновесие и уже смеялась рядом с мужчиной, который оказал ей помощь.

Этот момент удалось запечатлеть папарацци, а редкий курьезный снимок Амаль сразу же распространили в сети.

Но вряд ли неприятный случай станет поводом для отказа от туфель-лодочек. Уже на следующий день Амаль Клуни уверенно шагала по улицам Нью-Йорка на каблуках.