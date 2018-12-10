Амаль Клуни призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств

Знаменитая британская адвокат по правам человека Амаль Клуни публично призналась, что имела дело с сексуальными домогательствами со стороны коллег в юриспуденции. Такое заявление женщина сделала на Массачусетской конференции по правам женщин.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Жена голливудского актера Джорджа Клуни стала гостьей Массачусетской конференции по правам женщин, которая состоялась в Бостоне. Ведущим события стал отец Джорджа Ник Клуни. Спросив свою невестку о сексуальных домогательствах на работе, он получил неожиданный ответ.

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40-летняя правозащитница и настоящая икона стиля поделилась, что испытала домогательства на собственном опыте и чувствовала себя из-за этого ужасно некомфортно, так как в прошлые годы об этом никто громко не говорил.

В то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях,

– прокомментировала досадный случай Амаль Клуни.



Амаль Клуни и ее свекор Ник Клуни на Массачусетской конференции по правам женщин / The Daily Mail

Правозащитница добавила, что надеется, что теперь женщины и ее дети больше не будут иметь проблем с харасментом, потому что такая ситуация может исчерпать себя в ближайшие несколько лет.

"Я думаю, что, какую бы профессию не выбрала моя дочь, она будет в безопасности. Потому что женщины ее поколения не будут мириться со своими мучителями, не будут испытывать страх перед мужчинами и не будут чувствовать себя жертвами. Эти положительные изменения стали возможными благодаря женщинам движения #MeToo", – уверенно добавила женщина.

Напомним, что впервые о причастности Амаль Клуни к сексуальным домогательствам со стороны ее коллег ранее заявлял Джордж Клуни. Через несколько дней после вспышки скандала вокруг Харви Вайнштейна, он признался, что его жену тоже домогались на работе в юридической сфере.