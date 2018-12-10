Амаль Клуни призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств

82 Читати новину українською
Амаль Клуни
Амаль Клуни / www.dailymail.co.uk

Знаменитая британская адвокат по правам человека Амаль Клуни публично призналась, что имела дело с сексуальными домогательствами со стороны коллег в юриспуденции. Такое заявление женщина сделала на Массачусетской конференции по правам женщин.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Жена голливудского актера Джорджа Клуни стала гостьей Массачусетской конференции по правам женщин, которая состоялась в Бостоне. Ведущим события стал отец Джорджа Ник Клуни. Спросив свою невестку о сексуальных домогательствах на работе, он получил неожиданный ответ.

Читайте также: Амаль Клуни в кожаной юбке пришла на официальное мероприятие: яркие фото

40-летняя правозащитница и настоящая икона стиля поделилась, что испытала домогательства на собственном опыте и чувствовала себя из-за этого ужасно некомфортно, так как в прошлые годы об этом никто громко не говорил.

В то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях,
– прокомментировала досадный случай Амаль Клуни.


Амаль Клуни и ее свекор Ник Клуни на Массачусетской конференции по правам женщин / The Daily Mail

Правозащитница добавила, что надеется, что теперь женщины и ее дети больше не будут иметь проблем с харасментом, потому что такая ситуация может исчерпать себя в ближайшие несколько лет.

"Я думаю, что, какую бы профессию не выбрала моя дочь, она будет в безопасности. Потому что женщины ее поколения не будут мириться со своими мучителями, не будут испытывать страх перед мужчинами и не будут чувствовать себя жертвами. Эти положительные изменения стали возможными благодаря женщинам движения #MeToo", – уверенно добавила женщина.

Напомним, что впервые о причастности Амаль Клуни к сексуальным домогательствам со стороны ее коллег ранее заявлял Джордж Клуни. Через несколько дней после вспышки скандала вокруг Харви Вайнштейна, он признался, что его жену тоже домогались на работе в юридической сфере.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Амаль Клуни
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
25373
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
450
Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
7 декабря 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
Марта Вересюк 1763
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
7 декабря 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
13796
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
7 декабря 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28986
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7 декабря 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
3766
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук