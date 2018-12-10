Амаль Клуни в кожаной юбке пришла на официальное мероприятие: яркие фото

Известный британский адвокат по правам человека Амаль Клуни каждым своим выходом доказывает, что работать в юридической сфере – это не значит носить скучные костюмы. Жена Джорджа Клуни поразила своим выходом на конференцию.

Амаль Клуни предстает определенным мотиватором и вдохновителем перед женщинами, работающими в ее области. Она ярко демонстрирует, что одеваться на работу можно сдержанно, однако со вкусом.

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40-летняя жена актера Джорджа Клуни стала гостьей и спикером на Массачусетской тематической конференции женщин в Бостоне. Она присоединилась к выступлению своего свекра Ника Клуни. Перед слушателями и поклонниками адвокат по правам человека появилась в стильном наряде. Ее выбор пал на total look от Givenchy. Она надела черную кожаную юбку-миди с белым поясом и майку в тон под шею.



Амаль Клуни выступает на конференции в Бостоне/ Instagram / @the_clooneys



Амаль Клуни со свекром Ником Клуни / Instagram / @the_clooneys

Напомним, недавно Амаль Клуни и ее муж Джордж посетили ежегодную церемонию награждения премии Ассоциации корреспондентов ООН, прошедшую в Нью-Йорке. Известный адвокат и активистка, которая борется за права женщин во всем мире, получила почетную награду "Гражданин мира".