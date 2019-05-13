Амаль Клуни выбирает наряды на одно плечо: очередной стильный выход знаменитой юристки

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Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни / Instagram / @kissfmalbania98.5

Слухи о недоразумении и разводе Джорджа и Амаль Клуни отошли на задний план после нескольких их выходов в свет. Так, очередное появление звезд на публике в который раз опровергло эту информацию. Тем более, папарацци удалось сфотографировать знаменитостей сразу после романтического свидания.

Чтобы не подогревать слухи о недоразумении, а наоборот, подбрасывать дров в огонь чувств, Джордж и Амаль Клуни сходили на романтическое свидание. Звездные супруги провели вместе замечательный вечер в одном из ресторанов Рима, где сразу после выхода заметили папарацци.

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Перед камерами Амаль Клуни появилась, как всегда, в потрясающем наряде. Для свидания со своим мужем она выбрала темный комбинезон в нескольких оттенках, состоящий из брюк клеш и кофты без рукавов с акцентом на одно плечо. Стоит отметить, что знаменитый адвокат любит наряды в таком стиле. Ее образ дополнил золотистый клатч и светлые туфли-лодочки.

Джордж і Амаль Клуні
Джордж и Амаль Клуни / Instagram / @celebs_in_touch

Джордж і Амаль Клуні
Джордж и Амаль Клуни / Instagram / @celebs_in_touch

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Амаль Клуни Джордж Клуни
Источник: LifeStyle 24
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