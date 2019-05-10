Амаль Клуни вышла в свет в платье в стиле 1920-х: потрясающее фото

Джордж и Амаль Клуни все чаще радуют своих поклонников совместными выходами. На днях знаменитые супруги стали приглашенными гостями символической вечеринки в Орландо, куда очаровательная правозащитница пришла в платье в стиле 1920-х годов.

Нежные объятия перед камерами и роскошные наряды: 58-летний актер Джордж Клуни и его 41-летняя жена Амаль в очередной раз очаровали мир общим выходом. Одна из самых популярных пар посетила светскую вечеринку Omega 50th Anniversary Moon Landing, которая отгремела в Орландо 9 мая.

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Мероприятие было посвящено 50-летию со дня первого полета человека на Луну. По случаю такого исторического события компания Omega выпустили лимитированную коллекцию швейцарских часов.

Появление Джорджа и Амаль Клуни на элитном мероприятии привлекло внимание всех участников вечеринки. Все потому, что очаровательная жена актера пришла в стильном и необычном платье. Амаль символически подобрала наряд в золотом цвете, которое было украшено бахромой. Такой образ был популярным в 1920-х годах, однако и спустя почти век выглядел роскошно.

Свой изящный look юрист завершила сумочкой-клатчем и обувью на каблуках. Роскошные волосы Амаль Клуни решила не собирать в прическу, а сделать легкие локоны. В то же время Джордж Клуни красовался рядом с женой в черном классическом костюме с бабочкой.



Джордж и Амаль Клуни в Орландо / Getty Images

Как известно, Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года. До этого времени голливудский актер считался самым известным холостяком, а Брэд Питт даже заключал пари, когда же его друг пойдет к алтарю.

Покорить сердце ловеласа сумела юрист Амаль Клуни, которая часто выступает в конференциях по правам человека. Во время каждого публичного выхода звезды не скрывают своих чувств и поддержку друг друга. Джордж и Амаль воспитывают двух детей – 1-летних двойняшек Эллу и Александра.