American Music Awards: победители музыкальной премии в 2019 году
В воскресенье, 24 ноября, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкантов American Music Awards 2019. Певицу Тейлор Свифт, как и в прошлом году, признали "Артисткой года".
The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда в тех закончился контракт на трансляцию "Грэмми". Победителей выбирают с помощью опроса поклонников артистов на официальном сайте премии.
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В очередной раз на мероприятии в зале Microsoft Theater отличилась певица Тейлор Свифт, которая получила призы в шести номинациях. Среди них – "Артист года" и специальная награда "Артист десятилетия". Американка стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.
American Music Awards: список победителей
Артист года – Тейлор Свифт
Открытие года – Билли Айлиш
Видео года – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down
Тур года – BTS
Лучшая исполнительница в стиле поп/рок – Тейлор Свифт
Лучший исполнитель в стиле поп/рок – Halid
Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок – Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita
Лучшая песня в стиле поп/рок – Halsey, Without Me
Лучший альбом в стиле поп/рок – Тейлор Свифт, Lover
Лучшая хип-хоп исполнительница – Карди Би
Лучшая хип-хоп песня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
Песня "Old Town Road": смотрите видеоклип
Лучший хип-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding
Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B – Бейонсе
Лучшая песня в стиле соул/R & B – Бруно Марс
Лучший альбом в стиле соул/R & B – Khalid, Free Spirit
Лучший альтернативный исполнитель – Билли Айлиш
Лучший саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen
Артист десятилетия – Тейлор Свифт