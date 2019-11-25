American Music Awards в Лос-Анджелесе: самые эффектные выходы звезд на красную дорожку – фото

В воскресенье, 24 ноября, в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная музыкальная церемония награждения музыкантов American Music Awards 2019, на которую пришло немало знаменитостей. Лучшие образы с красной дорожки – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Церемония прошла в роскошном зале Microsoft Theater, где много звезд получили заветные награды. The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC.

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Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт, которая стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток, в очередной раз одержала победу в номинации "Артист года" и в специальной награде "Артист десятилетия". Для красной дорожки знаменитость надела асимметричное блестящее платье зеленого оттенка.

Дженна Деван

На церемонии в объективы папарацци попала бывша жена Ченинг Татума Дженна Деван, которая, несмотря на последние недели беременности, ведет активную светскую жизнь.

К слову, знаменитость совсем скоро родит второго ребенка от бойфренда Стива Кази.

Селена Гомес

Наиболее соблазнительно на красной дорожке выглядела певица Селена Гомес, которая примерила провокационное платье желтого оттенка. Стилисты дополнили платье, подчеркнувшее пышный бюст артистки, шелковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Дуа Липа

Певица албанского происхождения Дуа Липа на музыкальной церемонии не только продемонстрировала яркий розово-черный "аутфит", но и осуществила свой первый публичный выход с бойфрендом – 20-летним Анваром Хадидом.

Кристина Агилера

Певица появилась на звездном тротуаре в оригинальной белом платье, которое расшито бисером, с объемными руками и капюшоном.

Хайди Клум и Том Каулитц

46-летняя Хайди Клум на мероприятии ошеломила всех стройной фигурой и пышным декольте в коротком блестящем платье с перьями. На церемонию American Music Awards модель пришла в сопровождении своего новоиспеченного мужа Тома Каулитца.

Билли Айлиш

Kesha

Керри Андервуд

Сиара

Майя Хоук

Все фото – Getty Images