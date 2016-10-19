Американцы назвали 6 самых авторитетных женщин мира: интересные данные

Институт общественного мнения Gallup ежегодно опрашивает американцев, кто, по их мнению, является самой авторитетной женщиной в мире. Данные, собранные экспертами, ошеломляют.

Как сообщает CNN, более 70 лет в США традиционно создают рейтинг самых авторитетных и влиятельных женщин мира. На протяжении 17 лет рейтинг возглавляла Хиллари Клинтон. Однако в 2018-м американцы массово проголосовали за другую экс-представительницу Белого дома.

Читайте также: Forbes назвал самого прибыльного актера 2018 года

Мишель Обама

Жена экс-президента Барака Обамы возглавила рейтинг Gallup. Мишель в течении года путешествовала американскими городами, где презентовала свою книгу "Становление" (Becoming). Именно эти мемуары бывшей первой леди заинтересовали американцев, а ее успех захватывает большинство опрошенных.

Опра Уинфри

Популярная телеведущая Опра Уинфри, которая с радостью делится лайфхаками со своими поклонниками и ведет успешное шоу, заняла второе место в рейтинге.

Хиллари Клинтон

Экс-первая леди США Хиллари Клинтон вошла в тройку самых популярных и влиятельных женщин.

Мелания Трамп

Елизавета II

Ангела Меркель